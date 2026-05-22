Ingresó al Senado un proyecto de reforma previsional más moderado que los “vectores”

Ingresó este viernes al Senado el proyecto de reforma previsional que impulsa el gobierno de Rogelio Frigerio. El texto final es una versión moderada respecto de los “vectores” sobre los que se trabajó con gremios durante dos meses. La iniciativa tomará estado parlamentario en la sesión ordinaria de la semana que viene y luego comenzará el debate en comisiones. Hay cambios respecto de la movilidad y el haber inicial. Se propone avanzar dentro de cinco años y gradualmente a 65 años de edad y 35 años de aportes. Se mantienen los regímenes especiales y se declara la emergencia previsional, ante lo cual los activos que más ganan aportarán más hasta fines del año que viene.

En el proyecto, de 46 artículos, se postulan cambios importantes en relación a la edad jubilatoria, pero aplicables recién dentro de cinco años. Se establece a partir de entonces un sistema gradual de aumento de la edad hasta llegar a los 65 años, sin diferencia de género. Hoy las mujeres se jubilan a los 57 años y los hombres a los 62. En el caso de quienes ingresen al Estado después de la implementación de la nueva ley, el cambio será inmediato y la edad jubilatoria será de 68 años.

Un aspecto que se mantiene en el proyecto es el cálculo del 82 por ciento del sueldo bruto que rige actualmente. Sí cambia el cómputo de 30 años de servicio para poder jubilarse, que con la nueva ley pasarían a ser 35 años, también aplicable de manera gradual a partir de los cinco años de vigencia de la norma.

Respecto a la movilidad, el texto propone una unificación en la metodología para que la totalidad de los jubilados se ciñan a lo acordado en las paritarias del escalafón general, no como ocurre actualmente donde se toman en cuenta numerosas paritarias sectoriales, como la del Poder Judicial o de algunos entes autárquicos.

En cuanto al haber inicial, que fue uno de los aspectos más discutidos, se postula que se calcule el promedio de los últimos 20 años de actividad. Hoy se toman los últimos 10 años, en los vectores se hablaba de 30 años y en el proyecto figuran 20 años, “pero es probable que en el transcurso del debate se pueda reducir a 15 años”, explicó a ANÁLISIS un legislador consultado.

Acerca de los regímenes especiales, se mantendrán igual que ahora sin cambios en las edades, pero sí se ratificará que quienes se acojan deben seguir aportando hasta cumplir la edad que rige para todos los empleados. También se incluye la opción de continuar en actividad hasta la edad prevista para la jubilación ordinaria.

En el proyecto hay, además, cambios relevantes en relación a las pensiones por viudez, tomando el modelo del sistema de la vecina provincia de Santa Fe. Las pensiones serán otorgadas al viudo o viuda por el plazo máximo equivalente al de la duración del matrimonio o la unión convivencial.

Cuando el beneficiario o beneficiaria acredite tener más 55 años y no percibir otro beneficio o cuando éste no supere el monto mínimo que establezca la reglamentación, la pensión se otorgará con carácter vitalicio. La misma regla se aplicará cuando el fallecimiento se haya producido en ocasión y por causa del desempeño de las funciones. En los casos en que no pueda precisarse con exactitud la duración de la unión convivencial, el beneficio se otorgará por el plazo máximo ocho años.

Declaración de emergencia previsional

Una cuestión novedosa es que el proyecto propone declarar la emergencia previsional hasta fines del año que viene, a modo de paraguas para poder avanzar con la implementación.

El principal punto que impone esta medida es el aumento de los aportes de los trabajadores activos que más ganan, que constituyen el 4 por ciento de la totalidad de los empleados. Según la escala prevista, quienes perciben más de 3 millones aportarán un punto extra, dos puntos quienes cobran más de 4 millones y así sucesivamente.

Aunque en el proyecto no se dispone, la emergencia permite, además, poner "límites máximos al monto de los beneficios que superen 15 haberes mínimos", suma equivalente a unos 6 millones de pesos.

El articulado también autoriza al Poder Ejecutivo a establer "aportes solidarios" excepcionales y por tiempo determinado para financiar el sistema "cuando existan circunstancias que evidencien desequilibrios financieros o actuariales que comprometan su sustentabilidad".

Previo a la presentación formal en Mesa de Entradas de la cámara baja, que ocurrió a las 13.10, desde Casa de Gobierno se envío un comunicado de prensa en el cual se destacó que la iniciativa “parte de la premisa central de que ningún jubilado actual verá modificado su haber ni perderá derechos adquiridos”.

Una vez que el texto tome estado parlamentario, lo que se espera que suceda en la sesión de la semana que viene, el proyecto será girado a comisiones.

Fuentes legislativas informaron a este medio que hay discrepancias al respecto. Mientras que el oficialismo quiere que vaya a Legislación General -que preside la senadora Nancy Miranda (PJ-Federal)- y a Presupuesto -que lidera Gustavo Vergara (JxER-Diamante)-, desde la bancada del PJ se pretende que también se debata en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Juan Pablo Cosso (PJ-Villaguay).

El proyecto