Se dictará un taller intensivo de mimo corporal para payasos y actores

La organización colectiva La Liga de Payasos confirmó el inicio de su Programa de Residencia Payasa, un proyecto pedagógico que busca brindar herramientas técnicas y disciplinas integrales para los artistas del género. El primer encuentro de este ciclo consistirá en un taller intensivo titulado "Mimo Corporal: del movimiento físico a la escena corporal", el cual estará a cargo de la docente Melina Forte, formada en la Escuela Escobar-Lerchundi. La actividad se desarrollará durante tres jornadas consecutivas, comenzando el viernes 12 de junio de 18 a 21, y continuando el sábado 13 y domingo 14 de junio en el horario matutino de 9 a 12. El punto de encuentro será La Salita de Perón (Presidente Perón 648) de la capital entrerriana.

Esta propuesta de formación surge de la necesidad de entender la escena teatral como un espacio donde el cuerpo es el primer motor de transmisión de imágenes y sensaciones. Desde la organización sostienen que el entrenamiento en mimo corporal resulta un pilar fundamental para cualquier persona que se desempeñe en el arte del payaso, ya que permite desarrollar una precisión cómica superior y la habilidad de manipular objetos invisibles mediante el gesto.

Desde la convocatoria afirman que el taller pasará a ser un espacio de investigación donde se pondrán en juego cuerpos capaces de hablar sin recurrir a la palabra, trabajando específicamente sobre los riesgos y las sensaciones que se producen en el escenario. Este seminario representa el primer eslabón de una serie de encuentros intensivos que conformarán la residencia completa a lo largo del año.

Durante las nueve horas totales que dura el taller, se transitará por ejercicios que buscan fortalecer la presencia escénica y la articulación física, elementos que luego se traducen en una mayor claridad comunicativa ante el público.

La liga hace extensiva la invitación tanto a payasos en formación como a actores, actrices y personas interesadas en explorar las posibilidades del lenguaje corporal.

En cuanto a la modalidad de acceso, será mediante sistema de gorra sugerida.

Para consultas y reservas, comunicarse al 343 5042653 o mediante correo electrónico a teastral@gmail.com