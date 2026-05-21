Se abrieron las inscripciones para el Incaa Impulsa 2026

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), en un trabajo conjunto con Málaga Procultura, dio inicio a la segunda convocatoria del programa de aceleración audiovisual Incaa Impulsa 2026. Esta iniciativa recibirá postulaciones hasta el próximo 6 de julio a las 14 horas, a través de la plataforma digital del organismo. El programa está destinado a jóvenes creadores y talentos emergentes de entre 18 y 35 años que cuenten con ideas o proyectos en desarrollo, con el propósito de identificar nuevas voces en la industria y brindarles herramientas que permitan potenciar su inserción en el mercado creativo iberoamericano.

La propuesta académica y profesional del programa establece que, tras un proceso de selección previo, un total de 20 finalistas tendrán la posibilidad de viajar a la ciudad de Mar del Plata para participar de la 41 edición del Festival Internacional de Cine. En ese marco de visibilidad internacional, los seleccionados deberán presentar sus respectivos proyectos ante un panel de evaluadores integrados por referentes directos de la industria cinematográfica y audiovisual.

El enfoque de Incaa Impulsa se centra en acompañar a aquellos que poseen conceptos incipientes pero que aún no han logrado sistematizar su producción o someterla a evaluaciones de mercado.

En cuanto a los incentivos y la proyección internacional de la convocatoria, se informó que los 5 proyectos ganadores de la etapa final representarán a la Argentina en el evento Hack Málaga 2027. Allí, los jóvenes seleccionados compartirán espacios de trabajo y networking con creadores de toda Iberoamérica.

La inscripción se realiza a través de este formulario.

No se aceptarán presentaciones fuera de los plazos y horarios estipulados por la organización, por lo que se recomienda revisar con antelación las bases y condiciones completas.

Para evacuar dudas puntuales sobre los requisitos técnicos o administrativos, escribir a concursospromocion@incaa.gob.ar