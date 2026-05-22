El Senado inicia la semana próxima el debate de la Ley de Ética Pública

La Cámara de Senadores de Entre Ríos comenzará esta semana el tratamiento formal del proyecto de Ley de Transparencia y Ética Pública, una iniciativa que apunta a establecer reglas de conducta, mecanismos de control y mayores exigencias de transparencia para los funcionarios provinciales.

En paralelo, por el momento no figura en el temario legislativo ningún proyecto vinculado a la reforma previsional impulsada por el gobierno provincial, cuyo eventual ingreso por el Senado era mencionado en ámbitos políticos, aunque sin confirmación oficial. En caso de ingresar el proyecto deberá tomar estado parlamentario en la sesión del miércoles y ahí pasar a comisiones. El dato adquiere relevancia en medio de la fuerte conflictividad que atraviesa la provincia por la discusión previsional, con protestas de gremios estatales, movilizaciones de la Multisectorial y un paro docente convocado por AGMER. Hasta este viernes, la agenda parlamentaria difundida por la Cámara alta no contempla ninguna iniciativa relacionada con cambios en el sistema jubilatorio provincial.

La actividad legislativa comenzará el martes con reuniones de comisión y continuará con sesiones ordinarias convocadas para martes, miércoles y jueves.

Comienza el tratamiento de la Ley de Ética Pública

Uno de los temas centrales será el Expediente Nº 26.785, correspondiente al proyecto de Ley sobre Transparencia y Ética Pública, que será analizado el martes a las 11 en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

Para el debate fue invitado el secretario de Justicia de Entre Ríos, Julián Maneiro, quien expondría sobre los alcances de la iniciativa.

El proyecto busca establecer un marco normativo integral sobre ética en la función pública, incorporando obligaciones de publicidad de actos de gobierno, regulación de conflictos de intereses, pautas sobre declaraciones juradas patrimoniales y mecanismos de control sobre el desempeño de funcionarios.

La discusión se da en un contexto nacional y provincial donde distintas administraciones impulsan reformas vinculadas a transparencia institucional, acceso a la información pública y control de la gestión estatal.

Seguimiento de la deuda pública provincial

Otro de los expedientes relevantes que comenzará a tratarse es el Nº 28.737, mediante el cual se propone la creación de una Comisión Permanente de Seguimiento de la Deuda Pública.

La iniciativa será debatida el martes a las 9 en una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General.

Según el proyecto, el objetivo será realizar un “estudio y análisis del desenvolvimiento histórico de la deuda pública del Estado entrerriano”, además de monitorear la evolución del endeudamiento provincial y el impacto financiero de las obligaciones asumidas por el Estado.

Cambios en el Registro de Deudores Alimentarios

También el martes, desde las 10, la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos abordará el Expediente Nº 28.301, que propone incorporar artículos a la Ley Nº 9.424 de creación del Registro de Deudores Alimentarios.

Para esa reunión fue invitada la diputada provincial Lorena Arrozogaray, autora de la iniciativa. El proyecto apunta a fortalecer las herramientas de control y sanción para quienes incumplen con cuotas alimentarias.

Debate por pensiones graciables y un nuevo juzgado en Concordia

A las 11.30 del martes, la comisión de Legislación General analizará dos proyectos.

Por un lado, el Expediente Nº 26.748, que propone derogar la Ley Nº 4.506 y sus modificatorias, vinculadas al régimen de pensiones especiales o graciables otorgadas por la provincia.

Por otro, el Expediente Nº 14.747, mediante el cual se impulsa la creación de un Juzgado de Garantías con asiento en Concordia, una medida orientada a reforzar la estructura judicial en el departamento.

En ambos temas también participará el secretario de Justicia, Julián Maneiro.

Continúa el análisis de los consorcios camineros

La agenda del miércoles incluirá la continuidad del debate sobre los proyectos de creación del Régimen de Consorcios Camineros, correspondientes a los expedientes Nº 27.070 y 15.070.

La discusión involucra a las comisiones de Obras Públicas, Hidrovía, Puertos y Transportes Multimodales y Legislación General.

La propuesta busca habilitar mecanismos de administración y mantenimiento vial con participación de productores y actores privados, en un esquema similar al que existe en otras provincias.

Modificaciones a la Ley de Obras Públicas

Finalmente, el miércoles a las 11 se debatirá el Expediente Nº 15.679, que plantea modificaciones a la Ley Nº 6.351 de Obras Públicas de Entre Ríos.

Para ese encuentro fue convocado el coordinador de Asuntos Legales Estratégicos de la Gobernación, Matías Plugoboy. El proyecto apunta a actualizar aspectos administrativos y procedimentales vinculados a la ejecución de obras públicas en la provincia.