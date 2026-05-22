El Museo Hasenauer pide la colaboración de la comunidad para una exposición sobre la identidad local

La institución cultural Museo Conrado Hasenauer, perteneciente a la localidad de Oro Verde, lanzó una convocatoria abierta dirigida a todos los vecinos con el objetivo de recolectar material histórico y testimonios sobre los antiguos almacenes de ramos generales que funcionaron en la zona. Esta iniciativa busca reunir fotografías, relatos, anécdotas y diversos objetos que permitan reconstruir la memoria colectiva de estos espacios, los cuales serán exhibidos el domingo 5 de julio en el marco de la Fiesta Regional del Locro.

El proyecto busca poner en valor el rol de los almacenes como centros de reunión, socialización e identidad que definieron la vida cotidiana de las familias en las áreas rurales y en la planta urbana durante las décadas pasadas.

Desde la dirección del museo se creen que la importancia de estos comercios radicaba en su capacidad de funcionar como el núcleo de la vida social, donde se intercambiaban noticias, se generaban vínculos comunitarios y se forjaba la idiosincrasia del pueblo.

Al entender que gran parte de esta historia reside en los hogares particulares, la convocatoria insiste en que los ciudadanos participen activamente en la salvaguarda del patrimonio intangible de la localidad.

La organización pretende que la muestra sea un reflejo fiel del pasado de Oro Verde, permitiendo que las nuevas generaciones conozcan cómo se desarrollaba el comercio y el encuentro humano antes de la expansión de las formas modernas de consumo masivo.

Los responsables de la investigación histórica señalan que cualquier aporte, por pequeño que parezca, resulta valioso para completar el mapa de los establecimientos que marcaron una época. Por tal motivo, se recibirán desde fotografías antiguas de las fachadas o de los interiores de los locales hasta recuerdos transmitidos de generación en generación sobre los personajes que atendían estos almacenes.

Quienes deseen colaborar pueden escribir al correo electrónico museoconradohasenauer@gmail.com o comunicarse telefónicamente al número 3435 305789.