Básquet: convocaron al uruguayense Pablo Santini al primer Campus de Desarrollo U18

El base de Rocamora está entre los 17 seleccionados para el primer campus U18 del año.
El juvenil base de Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay, Pascual Santini, fue convocado para el Campus de Desarrollo U18 Masculino que desarrollará la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB), rumbo al Americup.
Será el primer campus del año y el basquetbolista del Rojo, de 17 años, en la Liga Argentina de Básquetbol compartirá la experiencia con otros 16 talentos de todo el país del 8 al 14 de febrero en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD).
El cuerpo técnico encabezado por Mauro Polla y Leonardo Gutiérrez dispuso la convocatoria de 17 jugadores incluyendo 10 de los 12 que lograron la medalla de plata en el Sudamericano U17 de Paraguay en diciembre. La iniciativa consiste en fortalecer el trabajo individual y colectivo del grupo al mismo tiempo que se profundiza el rastrillaje y seguimiento de los jóvenes que componen la camada. La nómina incluye embajadores de seis federaciones de Argentina.
Será el primero de varios campus pautados para el grupo que se aseguró un año más de trabajo formativo. La agenda para el 2026 incluye la participación en la AmeriCup U18, con sede y fecha a confirmar, de la que participarán ocho equipos y que será a su vez instancia clasificatoria para el Mundial U19 de 2027. Vale recordar que el elenco que dirige Mauro Polla se quedó con la medalla de plata en el Sudamericano de Asunción en el debut de la camada en competencias internacionales oficiales.
Campus de Desarrollo U18 Masculino
Gonzalo Aman - Peñarol de Mar del Plata
Joaquín Caumo - Estudiantil Porteño
Joaquín Céliz - Obras Sanitarias
Luciano Damaro - 9 de julio de Bahía Blanca
Mateo Fessia - Boca Juniors
Manuel Frugoni - Sportivo Suardi
Manuel Hernández - Gimnasia de Santa Fe
Bautista Gobetti - Comunicaciones de Pergamino
Tiago López Estela - Racing Club de Avellaneda
Juan Márquez - Náutico de Zárate
Román Moravansky - Ferro Carril Oeste
Martiniano Mujica - Deportivo Viedma
Santiago Pettinaroli - Bochas Sport Club de Colonia Caroya
Lucas Pressel - Sportmen de Rosario
Dante Saettone - San Martín de Corrientes
Pascual Santini - Tomás de Rocamora
Elías Torrens - Obras Sanitarias
Entrenador: Mauro Polla
Asistente: Leonardo Gutiérrez
Preparador Físico: Yonathan Rodríguez