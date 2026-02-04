Copa Argentina: Talleres de Córdoba y Platense salen a escena

El Calamar y la T vienen de enfrentarse en el Torneo Apertura y este miércoles debutan en la Copa Argentina.

Talleres de Córdoba y Platense debutarán este miércoles en una nueva edición de la Copa Argentina, cuando se enfrenten con Argentino de Merlo y Argentino de Monte Maíz, respectivamente, por los 32avos de final.

En el primer partido del día, Talleres se medirá a partir de las 19 con Argentino de Merlo en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario y que se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro designado fue Maximiliano Macheroni.

El equipo cordobés quiere comenzar con el pie derecho su participación en una de las copas donde fue uno de los grandes animadores en los últimos años.

Sus mejores actuaciones en esta competencia fueron las finales alcanzadas de manera consecutiva en 2021 y 2022. En la primera de ellas cayó 5-4 en penales luego de igualar sin goles ante Boca, mientras que al año siguiente perdió 1-0 con Patronato, que dio una de las mayores sorpresas de los últimos tiempos.

Argentino de Merlo, por su parte, viene de tener un 2025 muy doloroso, en el que cayó por penales en las semifinales del Reducido de la Primera B Metro y perdió una muy buena oportunidad para ascender a la Primera Nacional.

Más tarde, a las 21.15, será el turno de Platense, que en el Estadio Ciudad de Caseros se las verá con Argentino de Monte Maíz con el arbitraje de Juan Pablo Loustau y la televisación también de TyC Sports.

Platense dio una de las mayores sorpresas en la historia del fútbol argentino el año pasado al consagrarse campeón del Torneo Apertura dejando a equipos grandes en el camino como Racing, River y San Lorenzo, además en condición de visitante, mientras que en la final derrotó a Huracán.

Este año, aunque el principal objetivo sea volver a pelear en el ámbito local y hacer una buena campaña en la Copa Libertadores, el Calamar también intentará llegar hasta las últimas instancias en la Copa Argentina, señala NA.

Del otro lado estará Argentino de Monte Maíz, que el año pasado no pudo conseguir el ascenso a la Primera Nacional desde el Federal A, aquella categoría en la que están los equipos indirectamente afiliados a la AFA, ya que cayó en la tercera ronda ante Douglas Haig.