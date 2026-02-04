Causa Coimas: avanza el juicio abreviado en donde dos exfuncionarios de Urribarri reconocieron sus delitos

Se desarrolló este miércoles la audiencia en donde el Ministerio Público Fiscal (MPF) y las defensas presentaron el acuerdo de juicio abreviado a través del cual dos exfuncionarios de la administración de Sergio Urribarri reconocieron haber cometido delitos de corrupción.

Se trata de Miguel Ángel Ulrich, exdirector de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía; y Humberto Flores, exsecretario de Hacienda de la Provincia, quienes reconocieron ante los Fiscales haber sido autores de los delitos de Negociaciones Incompatibles, Coimas y Peculado.

Ahora será el juez Juan Malvasio el encargado de homologar -o no- el acuerdo presentado por las partes este miércoles en el marco de la audiencia. El acuerdo prevé una condena de Humberto Flores la pena será de 2 años de prisión condicional, una multa de $180.000 y la realización de tareas comunitarias. En el caso de Miguel Ulrich la pena será de 2 años y 10 meses -también condicional-, una multa a penas superior a $300.000 y tareas comunitarias. A Flores le endilgan dos hechos y a Ulrich cuatro hechos.

Malvasio se tomará los plazos previstos por el Código Procesal Penal pero según registró ANÁLISIS todo indica que homologará el acuerdo y habrá dos nuevas condenas en el marco de la causa que investiga el pago de coimas por parte del empresario Diego Armando Cardona Herreros a Sergio Urribarri y distintos funcionarios de su gobierno para favorecer al empresario en la contratación por parte del Estado.

La primera condena en esta causa fue la del exministro de Trabajo de Urribarri, Guillermo Smaldone, quien el año pasado fue condenado a 2 años y 8 meses de prisión condicional con el pago de una multa de $90.000 tras reconocer haber recibido coimas durante su gestión.

En la causa aún continúan imputados Sergio Urribarri, Diego Armando Cardona Herreros, Carlos Marcelo Haidar y Luis Alfonso Erbes. Todos ellos están esperando la audiencia en donde se discutirá la remisión a juicio ya planteada por el Ministerio Público Fiscal.



Los fiscales solicitaron una condena al exgobernador de 10 años de prisión efectiva, inhabilitación absoluta y perpetua, una multa de $540.000 por seis hechos imputados en concurso real. Además, pidieron que el empresario paraguayo sufra una condena de 9 años de prisión, inhabilitación perpetua y una multa de $540.000 por seis hechos en concurso real.

En cuanto a Haidar los fiscales pidieron la pena de 6 años de prisión, inhabilitación perpetua y una multa de $540.000 por seis hechos en concurso real. Por último, para Erbes desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron 5 años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua y una multa de $360.000 por cuatro hechos imputados en concurso real.