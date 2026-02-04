Patronato entrenó en el Grella y Forestello apunta a “armar un equipo competitivo para el debut”

El plantel de Patronato realizó este miércoles un entrenamiento en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, donde sumó minutos de fútbol pensando en el estreno ante San Martín de Tucumán, el 15 de febrero próximo, a partir de las 20, por la 1ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Tras ello, el entrenador Rubén Darío Forestello brindó declaraciones en rueda de prensa.

En principio, el Yagui se mostró “tranquilo” tras la etapa de partidos preparatorios (dos ante Atlético de Rafaela y uno frente a Colón de Santa Fe). “Hemos pasado tres amistosos, hoy sumamos 40 minutos más de fútbol y ahora trabajamos entre los mismos chicos. Estoy muy contento porque nos vamos acomodando”, expresó.

En cuanto a los compromisos de pretemporada, el oriundo de Realicó, La Pampa, indicó: “Me sirvió para ver a muchos de los chicos que el año pasado participaron, algunos con más minutos y otros con menos, y también a los que llegaron, que tienen experiencia. Eso me permite ser justo a la hora de elegir”.

Si bien el inicio del certamen estaba previsto para este fin de semana, se postergó una semana por la todavía incierta televisación de los partidos. Sobre la reprogramación, Forestello indicó: “Estamos preparados para cuando toque estar listos. Lo más importante es contener a los chicos y armar un equipo competitivo para el debut”.

Consultado sobre una posible nueva postergación, el pampeano aclaró: “No sé nada. Trabajo con la expectativa de que el 14 larga. Nosotros tenemos que enfocarnos en el entrenamiento y en lo que nos corresponde”.

En cuanto a posibles incorporaciones, el exdelantero dejó en claro que no quiere poner en aprietos las arcas del club: “Lo que menos se quiere es generar gastos que incomoden a la institución. Si aparece algo que realmente sea un aporte, se evaluará; si no, estamos bien con el grupo que está”.

Consultado sobre los objetivos que perseguirá Patronato en esta campaña, Forestello manifestó: “Primero, armar un buen grupo y después un equipo con variantes. Es un campeonato muy duro, donde el margen de error es chico y hay que estar preparados para distintos momentos”.

En otro orden, Forestello le dejó un mensaje a los hinchas del Rojinegro: “Que se ilusionen con este momento. Queremos que el club esté tranquilo y que el equipo motive desde la cancha para que la gente nos acompañe”.