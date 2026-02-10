Máxima Duportal fue reconocida por su proyección en el hockey sobre césped

La paranaense Máxima Duportal, integrante de la selección argentina juvenil de hockey sobre césped, fue reconocida por la provincia de Entre Ríos por su proyección con Las Leoncitas. Fue recibida por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, quien destacó el orgullo que significa para la provincia contar con jóvenes deportistas que logran abrirse camino con compromiso y perseverancia.

"Son valores de una sociedad sana y para nosotros es importante acompañar estas trayectorias que inspiran a nuevas generaciones", subrayó. El funcionario compartió además con Máxima los detalles de la Ley de Mecenazgo promulgada recientemente en la provincia y que representa un cambio de paradigma para el desarrollo del deporte.

Por su parte, Duportal se mostró agradecida por el interés "no solo hacia mi sino hacia todos los deportistas en general". Y agregó: "Estoy muy agradecida de haber podido compartirles mi historia y de que esto sea una buena manera de seguir difundiendo el deporte, especialmente, el hockey sobre césped",.

De la reunión participó también la coordinadora Provincial de Articulación Estratégica Territorial, Yohana Fucks, quien celebró el crecimiento de Máxima "porque detrás de cada logro hay un club, una familia y una comunidad que la sostuvo". Y añadió: "Reconocerla es reafirmar nuestro compromiso de seguir acompañando a quienes hacen que Entre Ríos esté cada vez más presente en el alto rendimiento".

Máxima Duportal dio sus primeros pasos deportivos en el Club Talleres de Paraná y actualmente se desempeña como jugadora de River Plate. En 2025 integró el plantel de Las Leoncitas que se consagró campeón del Torneo Cuatro Naciones Sub-21 disputado en Rosario, y ese mismo año obtuvieron la medalla de oro en el Panamericano Junior Asunción 2025, y la de plata en el Mundial Junior de Santiago de Chile.