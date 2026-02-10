Renuevan el pedido de Justicia por Ariel Goyeneche y convocan a una marcha a Tribunales el jueves

Familiares y amigos de Ariel Goyeneche convocan a la ciudadanía a una concentración para el jueves 12 a las 18 en la explanada de Tribunales de Paraná. Allí, a dos años del hecho, se volverá a reclamar por justicia, se reiterarán los pedidos de celeridad de la causa y la condena de los funcionarios policiales involucrados.

Santiago Alfieri, el fiscal que lleva adelante la investigación, en junio de 2024, les tomó declaración de imputado a los efectivos, David Vázquez y Lisandro Romero, que integraban la patrulla que trasladó al joven hasta la comisaría segunda; y al oficial Alan Vázquez, que estaba a cargo de la dependencia policial en el momento en que se produjo la muerte. Los dos primeros pasaron a disponibilidad por disposición del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.

Goyeheche tenía 38 años la madrugada del 12 de febrero de 2024 cuando en un procedimiento policial de reducción de personas que comenzó en calle Piedrabuena en Paraná, y culminó, tras varias cuadras de distancia, en la vereda frente a comisaría segunda, donde murió rodeado de efectivos que miraban el poco ortodoxo método de reducción de personas.

Por el hecho hay tres efectivos de la Policía de Entre Ríos sospechados. El informe concluyó que “la muerte de Ariel Alejandro Goyeneche, se produjo por una Asfixia mecánica por compresión toraco abdominal”.

La defensa de dos policías involucrados, sostuvo en su momento, tras expresar su respecto y el de sus asistidos a la familia y amigos de la víctima, que “la autopsia es sumamente cuestionable, y que el fallecimiento no se produjo por acción de sus defendidos”. Para la defensa, la “autopsia fue incompleta e insuficiente, a tal punto que se presentó existiendo estudios pendientes” y manifestó que “en los próximos días solicitarán distintas medidas de prueba”.

A continuación el comunicado:

A dos años de su asesinato, Paraná vuelve a las calles

Al cumplirse el segundo aniversario del asesinato de Ariel Goyeneche en manos de la Policía de Entre Ríos, familiares, amigos y ciudadanos autoconvocados invitan a la comunidad a una concentración este jueves 12 de febrero a las 18:00 hs en la explanada de Tribunales.

Ariel falleció el 12 de febrero de 2024 frente a la Comisaría Segunda, víctima de asfixia por compresión mecánica durante una detención brutal.

A pesar de los videos y las pruebas que confirman la violencia institucional y la falta de protocolos ante una crisis de salud mental, la lucha por justicia continúa frente a las dilaciones judiciales.

Nos autoconvocamos porque el dolor no prescribe y la impunidad no es opción. Exigimos celeridad en la causa y condena efectiva para los responsables.

La convocatoria busca visibilizar un caso que marcó a la ciudad y reafirmar que Ariel no murió, a Ariel lo mató la policía.

Fecha: Jueves 12 de febrero

Hora: 18

â€‹Lugar: Explanada de Tribunales, Paraná. (APFDigital)