De Rocamora a la preselección de 3x3: Manuela González concentrará en San Justo

La jugadora de Tomás de Rocamora fue convocada junto a otros talentos del país.

La jugadora de Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay, Manuela González, fue convocada para una concentración del preseleccionado argentino de 3x3 de básquetbol, desde el 18 al 23 de febrero en San Justo, Santa Fe. Los entrenamientos se darán rumbo a los IV Juegos Suramericanos de la Juventud que se celebrarán en Paraná del 23 al 25 de abril.

González está entre las jugadoras observadas para integrar el plantel femenino que representará al país en la competencia internacional. Durante las jornadas de trabajo, organizadas por el club Colón, se intensificarán trabajos tácticos, técnicos y físicos en la recta final previa a la competencia.

El cuerpo técnico estará compuesto por Luciano Santín, Iñaki Ibarra, Leandro Tesido, Juan Blanc y Yanina Díaz, mientras que el Director Nacional de 3x3, Carlos Spellanzón, acompañará a la delegación durante toda la concentración.

Además de Manuela González, fueron citadas: Josefina Alonso (Los Indios), María Luz González (Asociación Civil El Coatí), Amparo Arévalo (Pérfora de Plaza Huincul), Ernestina Pacheco Kolff (Deportivo Español), Rosario Menarvino (El Linqueño), Ernestina Suárez (Vélez Sarsfield), Bianca Medina (Municipalidad de Maipú), Camila Arra (Municipalidad de Maipú) y Josefina Peralta (Quimsa).

En la rama masculina, los jugadores convocados son: Felipe Roldán (Racing de Chivilcoy), Martín Portnoy (Ferro Carril Oeste), Renato López (Sportivo Escobar), Darko Belaich (Presidente Derqui), Renato Fontanetti (Hindú de Córdoba), Francesco Marella (9 de Julio de Córdoba), Pedro Spajic (Unión de Santa Fe), Juan Estremero (Obras Basket), Luka García (Obras Basket) e Ian Kolff (Centro Español de Neuquén).