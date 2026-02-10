Investigan subsidios con presunta falsificación de la firma del Secretario de Deportes de Entre Ríos

El Poder Ejecutivo dispuso sustanciar una instrucción sumaria en el ámbito de la Secretaría de Deportes “a los efectos de determinar posibles irregularidades administrativas y responsabilidades en el personal que presta servicio en el área respectiva, consistentes en la falsificación de firmas atribuidas a los Sres. Sebastián Raúl Uranga en su carácter de Secretario de Deportes y Ricardo Aníbal Lupi en su carácter de Director de Deporte Social y Educativo, en el marco de los expedientes administrativos N° 3103539, N° 3105946, N° 3112785, N° 3113188, N° 3122518, N° 3126292, N° 3141140, N° 3143652 y N° 3179203, atento los antecedentes y fundamentos expuestos en el presente acto”.

La medida está contenida en el decreto N° 14, del 4 de enero último, que ordena que la información sumaria “deberá realizarse a través de la Dirección de Sumarios de la Fiscalía de Estado, la que estará facultada para solicitar la colaboración adicional de la Contaduría General de la Provincial, del Tribunal de Cuentas de la Provincia y de toda repartición o ente que considere necesario para el cumplimiento de lo aquí dispuesto”.

La investigación interna surgió de la propia Secretaría de Deportes, que puso en conocimiento de “una serie de irregularidades que fueran advertidas y detectadas en la tramitación de los expedientes identificados bajo carátula N° 3103539 ´Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para el entrenador de la Escuelita de Fútbol del Barrio San Martín en el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´; N° 3105946 ´Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para deportista de la disciplina fútbol en el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´; N° 3112785 ´Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para los entrenadores de fútbol en el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´; N° 3113188 ´Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para la entrenadora en el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´; N° 3122518 ´Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para la deportista de la disciplina patín artístico en el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´; N° 3126292 ´Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para la deportista en el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´; N° 3141140 ´Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para la deportista de la disciplina Hockey el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´; N° 3143652 ´ Solicitud de Subsidios – Solicitud de Subsidios s/Aporte económico para el deportista Alejandro Clemente en el marco del Decreto 995/24 M.D.H.´ y N° 3179203 ´Compras y contrataciones – Compra/contratación directa sol/Autorización P/la modificación de elementos de comunicación visual´”.

El decreto menciona que “sin perjuicio que los procedimientos sustanciados en los referidos expedientes se han efectuado en conformidad a las previsiones normativas que reglamentan cada uno de los trámites allí instados, se advirtió -una vez concluidas las actuaciones- que obran intervenciones atribuidas al Sr. Sebastián Raúl Uranga en su carácter de Secretario de Deportes y/o al Sr. Ricardo Aníbal Lupi, en su carácter de Director de Deporte Social y Educativo, cuyas autorías y firmas no les pertenecen”.

Además, en los expedientes N° 3103539, 3105946, 3113188, lucen incorporadas notas por las que se elevan pedidos de aportes para el entrenador Cipriani, Cristian Exequiel, para el deportista Deniz Thiago Mateo y para la entrenadora Cappellacci Rita Antonella respectivamente, “atribuidas al Sr. Ricardo Aníbal Lupi Director de Deporte Social y Educativo, no resultando éste el autor material de dichas notas y firmas”.

Y que “en los expedientes 3112785, 3122518, 3126292, 3141140, 3143652 lucen incorporadas notas por las que se elevan pedidos de aportes para los entrenadores Rodríguez Alexander Nicolás y Darchez Carlos Fernando Facundo, para la deportista Sosa Arrazate Aurora, para la deportista Busatto Sofía Antonella, para la deportista Rodríguez Sol y para el deportista Clemente Alejandro José María respectivamente, atribuidas al Sr. Sebastián Raúl Uranga Secretario de Deportes, no resultando éste el autor material de dichas notas y firmas”.

Finalmente, “en el expediente 3179203, se solicita autorización para modificación de lonas en estructuras de prensa, nota que también es atribuida al Sr. Sebastián Raúl Uranga Secretario de Deportes, no habiéndose suscripto por dicho Secretario Ministerial”. Así, “dada la gravedad que reviste el asunto, resulta indispensable instruir la sustanciación de las medidas pertinentes en procura de esclarecer los hechos suscitados y eventualmente discernir las responsabilidades administrativas y disciplinarias que pudieren corresponder en caso de identificarse al o los autores materiales de las mismas”.

Fuente: Entre Ríos Ahora