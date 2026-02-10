Dictaron la conciliciación y no habrá paro de colectivos este miércoles en el interior del país

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y este miércoles no habrá paro de colectivos en el interior del país. Así lo definió la Secretaría de Trabajo y lo comunicó mediante un comunicado el Ministerio de Capital Humano.

La conciliación obligatoria tendrá efecto desde las 0 del miércoles, para cuando la Unión de Tranviarios Argentinos (UTA) había amenazado con una medida de fuerza. Tendrá un plazo de 15 días.

El sindicato había anticipado que haría un paro si no se alcanzaba en el interior un acuerdo salarial similar al firmado para el AMBA.

"El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que se ha dictado la conciliación obligatoria en el conflicto salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que nuclea a empresas de transporte de pasajeros del interior del país", indicó el Gobierno.

El Gobierno intimó a la UTA "a dejar sin efecto cualquier medida de acción directa que pudiera afectar la prestación del servicio de transporte automotor de pasajeros en el interior del país, así como a abstenerse de implementar nuevas medidas de ese tipo durante el período de conciliación".

El gremio había llamado al paro este lunes, en medio de reclamos salariales en el interior del país. "Resulta sorprendente que debamos reiterar que, en aquellas provincias que no cuentan con una hoja de ruta definida, el análisis se limita únicamente a cuestiones financieras o de caja", expresó el comunicado sindical.

"Los empresarios del transporte de las provincias se limitan a manifestar que los recursos resultan insuficientes, aun cuando es sabido que los boletos presentan valores superiores a los del AMBA", amplió.

El acuerdo en el Área Metropolitana había sido alcanzado luego de otra amenaza de paro. En este caso, quedó desactivada el viernes 30 de enero, cuando se alcanzó un acuerdo con empresarios en la Secretaría de Trabajo por aumentos del 4 %, en línea con lo que reclamaban los choferes, aunque en tres tramos entre enero, febrero y marzo. Ese es el acuerdo que ahora la UTA busca replicar para el interior del país.