La AFA televisará por su propia plataforma la Primera Nacional y la Primera B Metropolitana

La próxima temporada de la Primera Nacional y la Primera B Metropolitana serán transmitidas por LPF Play (La Pasión del Fútbol), la plataforma digital de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El anuncio se realizó este martes, luego de una reunión de la dirigencia afista y tras semanas de incertidumbre por la falta de acuerdos con las empresas interesadas.

Tras desechar las ofertas, la AFA se quedó con los derechos de televisación y decidió que todos los partidos se transmitan por la aplicación de la Liga Profesional de Fútbol. El primer mes de suscripción será gratuito, pero luego pasará a ser pago por un monto aún desconocido.

Según estimaciones, cada club de la categoría –entre ellos Patronato– recibirá mensualmente 65 millones de pesos por las transmisiones. La medida también abarca la Primera B Metropolitana (20 millones de pesos), Primera C y Federal A (12 millones).

En el comunicado oficial, la AFA destaca que se “alinea con las organizaciones más importantes del mundo que difunden sus competencias a través de sus propias plataformas, como la FIFA, la UEFA, la Fórmula 1, la NBA (básquet), o la mismísima NFL (fútbol americano), entre otras”. Y argumenta que “la idea de sumarse a esa elite exclusiva significa un gran paso hacia un desarrollo planificado de antemano y pensado para los clubes y los hinchas del glorioso fútbol argentino”.

De acuerdo a lo informado, la producción de todos los partidos estará a cargo de la empresa “La Corte”, productora vinculada a la transmisión de eventos deportivos.

“Cabe destacar los importantes beneficios que esta nueva modalidad traerá para todo el fútbol argentino, como el aumento de la visibilidad de los torneos organizados por la AFA (difundiendo clubes y jugadores), la flexibilidad y simultaneidad en la programación de partidos, y la interacción directa con la audiencia que habitualmente sigue estas competencias”, argumentaron en el comunicado oficial.

Entre los motivos para justificar el cambio, la AFA sostuvo que “esta plataforma a su vez permitirá el acceso a nuevas fuentes de ingresos directas (como son las suscripciones y la publicidad) como indirectas (patrocinios o la estática, entre otros), promoviendo la generación de recursos económicos para la AFA y sus clubes, y constituyendo una inversión a futuro para el fútbol argentino”.

Las primeras dos fechas de ambos torneos (Primera Nacional y Primera Metropolitana) será libre el acceso la plataforma. Pero a partir de la tercera, será obligatorio registrarse aunque seguirá siendo gratuito. En una tercera etapa, el usuario deberá pagar una suscripción mensual para acceder a las transmisiones en vivo.