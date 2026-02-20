Recopa: Lanús le hizo precio a Flamengo y viajará con ventaja mínima a Brasil

Lanús le hizo precio a Flamengo y viajará con ventaja mínima a Brasil para el partido revancha.

Lanús derrotó a Flamengo por 1-0 en un partido que se abrió con el juego aéreo y se disputó en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la ida de la Recopa Sudamericana. El único gol de la noche fue convertido por el delantero Rodrigo Castillo, con un potente cabezazo en 32 minutos del complemento.

Así, el Granate se llevó una ventaja fundamental al partido de vuelta, en el que tendrá que visitar el Maracaná el próximo jueves, a las 21.30.

El partido en el sur bonaerense

La primera llegada del partido fue del local, a los seis minutos, cuando el volante Agustín Medina aprovechó un rebote en el área y remató de primera, bajo y a las manos del arquero Agustín Rossi.

A los 13 minutos, el delantero Eduardo Salvio fue habilitado por derecha y definió cruzado ante el achique de Rossi, que pudo detener su disparo bombeado.

Flamengo tuvo su primera llegada a los 34 minutos, cuando el delantero Everton encontró un hueco por izquierda para rematar desde adentro del área grande, con un disparo que fue al cuerpo del guardameta Nahuel Losada, que pudo contener.

La primera del complemento fue de la visita, a los 16 minutos de la segunda parte, con un centro desde la izquierda que fue cabeceado por el delantero Pedro, cuyo tiro se fue ancho por el poste izquierdo del arquero Nahuel Losada.

Lanús tuvo su primera ocasión del complemento a los 23 minutos, con un tiro libre en el que el extremo Matías Sepúlveda buscó un remate bajo al primer palo, que Rossi alcanzó a arrojarse para desviar al córner.

A los 32 minutos del segundo tiempo, un gran centro desde la izquierda del lateral Sasha Marcich permitió el potente cabezazo de Castillo, que puso el 1-0 en el marcador.

Mientras que tres minutos después, Sepúlveda desbordó por derecha y puso un centro flotado al segundo palo, que dio en el travesaño de Rossi. Después no pasó mucho más y Lanús sacó ventaja mínima de cara a la revancha de la semana próxima en el mítico Maracaná.