Concordia renovó convenio con critricultores para luchar contra enfermedad que afecta al cultivo

El intendente Francisco Azcué renovó el convenio entre la Municipalidad de Concordia y la Asociación de Citricultores, mediante el cual se continúa trabajando de manera conjunta para prevenir la radicación del Huanglongbing (HLB) la enfermedad más destructiva de los cítricos a nivel mundial causada por la bacteria Candidatus Liberibacter.

En el marco de dicha acción, entre el sector público y privado, se actualizan las estrategias de control y monitoreo para evitar el ingreso de la enfermedad que afecta a la producción y en consecuencia puede generar perjuicios a uno de los principales sectores productivos del departamento.

“Puedo decir con orgullo que gracias al trabajo de la Asociación de Citricultores, del Municipio y de otros organismos también, en Concordia estamos libres de HLB pero debemos seguir trabajando, ya que es un activo que tenemos que cuidar. La citricultura es una de nuestras principales actividades, una de las matrices productivas de Concordia, por lo cual tenemos que seguir invirtiendo, monitoreando, mejorando cada vez más los estándares para ayudar al sector privado, que es el motor del desarrollo y el crecimiento de toda nuestra región”, afirmó Azcué.

En el mismo sentido, el presidente de la Asociación de Citricultores de Concordia, Orlando Malvasio destacó la renovación del convenio de cooperación con el Municipio porque el monitoreo “constante y continuo” permitirá que la bacteria esté lo más alejada posible.

De la firma también participaron el Secretario de Desarrollo Productivo Federico Schattenhofer y la secretaria de la Asociación de Citricultores, Melania Zorzi.