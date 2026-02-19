La inflación mayorista arrancó el año en 1,7% y sumó un 26,5% en los últimos 12 meses

Los precios mayoristas escalaron 1,7% en enero respecto al mes anterior, según las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y quedaron por debajo de la evolución de los precios minoristas, que marcaron un alerta al llegar a 2,9% y con la intervención oficial sobre el índice, dejando en pie la vieja canasta de 2004 en vez de una actualizada, con criterios de consumo de 2017-2018.

Mientras el IPC refleja lo que pagan los consumidores finales en comercios y servicios, el IPIM mide la evolución de los precios a los que productores e importadores venden en el mercado interno, incluyendo impuestos.

El Indec también informó que el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) subió 1,6% mensual y 26,6% interanual. Este indicador tiene la misma cobertura que el IPIM pero excluye el efecto impositivo, lo que permite distinguir cuánto del movimiento responde a cambios de impuestos y cuánto a aumentos propios de los precios.

En tanto, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) avanzó 1,6% en el mes y 27,7% interanual: mide precios de producción local, excluye importados e incluye exportaciones en su ponderación.

El informe detalló que las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron los productos agropecuarios (0,49 puntos), alimentos y bebidas (0,29), refinados del petróleo (0,14), tabaco (0,12) y sustancias y productos químicos (0,09). Esto muestra que los valores de materias primas agrícolas y energéticas siguen siendo claves en la dinámica mayorista.

En la práctica, el IPIM suele funcionar como termómetro adelantado: si los costos mayoristas aceleran, tarde o temprano parte de ese aumento puede trasladarse a precios minoristas. Por ahora, la suba de enero sugiere que la presión desde los costos no se disparó, aunque el IPC sigue corriendo más rápido.

Sin embargo, en febrero se volvieron a registrar importantes aumentos en los alimentos; según LCG, treparon 3,4% en las últimas semanas. También viene en ascenso el precio del petróleo, que incide fuertemente en los precios mayoristas.