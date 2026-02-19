Dictaron la “falta de mérito” de los hermanos Etchevehere frente a la denuncia de Dolores

El juez federal 1 de Paraná, Luis Alonso, dictó la “falta de mérito” para el ex ministro de Agricultura y ex presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, sus hermanos Juan Diego y Sebastián, y la madre de ellos tres, Leonor Barbero. Con esto queda a un paso de ser cerrada una denuncia por violencia económica y extorsión que había presentado la cuarta hija de esta familia de productores entrerrianos, Dolores, quien está históricamente enfrentada con el resto de sus familia.

En julio de 2025, se había informado que los tres hermanos y su madre habían quedado imputados en esta causa, en la que ahora se dicta la “falta de mérito”. En lenguaje leguleyo eso significa ausencia de pruebas o fundamentos suficientes para sostener una acusación. Por lo tanto, se entiende que es el paso previo al final de la pesquisa, en uno de los varios juicios que inició Dolores contra sus hermanos y su madre.

En aquella denuncia, la hermana menor de los Etchevehere afirmaba que durante el período comprendido entre septiembre de 2009 y marzo de 2021, sus hermanos y su madre la obligaron a suscribir un acuerdo de adjudicación y partición de herencia, mediante intimidación”. También hablaba de unas falsificación de firmas para lograr ese cometido.

Sin piedad, una fuente de la familia ahora retrucó: “Dolores presentó ya como 22 denuncias de ese estilo, tanto en los fueros civil como penal, de las cuales ya se han cerrado 20”. Según esta versión, lo que la mujer siempre pretendió era dividir la herencia de su padre Luis Félix Etchevehere en cinco partes iguales, despojando a su propia madre de la mitad que le correspondería por los bienes gananciales.

En este penoso espectáculo, pero en sentido contrario, en mayo del año pasado la justicia había absuelto a Dolores y al abogado Facundo Taboada en otra causa que se originó cuando un grupo de militantes que respondían a Juan Grabois, en aquella ocasión denominado Movimiento Artigas, tomó el control de la hacienda Casa Nueva en Santa Elena en octubre de 2020.

En aquel momento Leonor y sus hijos Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego Etchevehere la denunciaran por usurpación. Pero también en aquel caso el Juzgado de La Paz dictaminó que no hubo pruebas suficientes para acreditar ese delito.

