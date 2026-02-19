El gobernador monitoreó junto a su gabinete la ayuda de la provincia a las ciudades afectadas por el temporal

El gobernador monitoreó -junto a su gabinete- la asistencia a las localidades afectadas por el temporal.

En reunión de gabinete, el gobernador Rogelio Frigerio analizó con los funcionarios la situación de cada localidad entrerriana que sufrió las consecuencias del temporal y coordina asistencia a los municipios que más lo necesitan.

Al finalizar el encuentro, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, precisó que “se están evaluando en toda la provincia las consecuencias del temporal”, como la voladura de techos por los fuertes vientos, e inundaciones que llegaron a cortar rutas.

“Estamos recibiendo información. Pido tranquilidad para que podamos evaluar realmente cuáles son las consecuencias; y en la ciudad de Paraná ya una consecuencia directa con la búsqueda de integrantes de una familia. Esto ha sido informado al gobernador para que esté al tanto”, remarcó.

“Estamos articulando muy bien con Defensa Civil y con todo el territorio. Para el Ministerio de Desarrollo Humano, el dato válido lo da Defensa Civil provincial, estamos relevando y cerciorando con ellos la validez de nuestros datos”, agregó, publicó el portal oficial del gobierno provincial.

Finalmente, la ministra explicó que ante “una inundación siempre el municipio debe tener previsto las instalaciones necesarias y el lugar de evacuación para empezar a trabajar antes de que suceda”; y adelantó que desde el gobierno provincial se brinda ayuda alimentaria en forma inmediata y “en algunos casos saldremos con algún subsidio más personal para alguna familia que así lo necesite; pero, sobre todo, se atendrá la necesidad de comida y de pernoctar en algún lugar especial. Se irá evaluando, porque todas las ciudades están con situaciones muy diferentes”, concluyó.

Por su parte, el secretario de Articulación de Política Social, Miguel Heft, precisó que desde esta mañana se dio asistencia a municipios cercanos, como Paraná, Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda, con la entrega de módulos alimentarios, colchones y frazadas. Asimismo, “estamos en contacto telefónico con otros municipios, pero por la lluvia no se ha concretado la entrega, así que coordinamos para las próximas horas cuando el tiempo lo permita”.