El IAPV trabaja en el proyecto para construir 15 viviendas en San Jaime de la Frontera

El presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) mantuvo una reunión de trabajo con la intendenta de San Jaime de la Frontera, Miriam Díaz, a fin de avanzar en la ejecución del proyecto habitacional que contempla la construcción de 15 viviendas para esa localidad del departamento Federación.

Durante el encuentro, se abordaron aspectos vinculados al desarrollo de la obra, la cual ya fue licitada y actualmente se encuentra en proceso de adjudicación, etapa clave para continuar con los pasos administrativos y técnicos previos al inicio de los trabajos.

Al respecto, la intendenta Miriam Díaz expresó: "Vinimos a conversar con el presidente del IAPV para conocer cómo viene avanzando y encaminándose el proyecto de viviendas para San Jaime de la Frontera, que contempla la construcción de 15 viviendas.

Agradecemos al presidente del IAPV y, por supuesto, al gobernador de la provincia por el acompañamiento y el apoyo para que este proyecto pueda concretarse".

Desde el IAPV destacaron la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto con los gobiernos locales con el objetivo de generar nuevas soluciones habitacionales en todo el territorio entrerriano, mejorando la calidad de vida de las familias y garantizando el acceso a la vivienda.