Rossi afirmó que el dinero de Nación se destinó a la obra del Parque Industrial de Santa Elena

El intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, salió al cruce de la investigación penal iniciada por el Ministerio Público Fiscal por presuntas irregularidades en el uso de fondos destinados a la construcción del Parque Industrial local. A través de un posteo en Facebook, el jefe comunal aseguró este jueves que la obra está finalizada, detalló licitaciones, montos ejecutados y volvió a cuestionar con dureza a fiscales y medios de comunicación que siguen la causa.

La investigación se abrió tras una denuncia pública realizada el año pasado por Ariel Juárez, coordinador de la Universidad Autónoma de Entre Ríos en la ciudad, quien pidió precisiones sobre los casi 170 millones de pesos que el municipio recibió en octubre de 2023 para el desarrollo del Parque Industrial. Días atrás se conoció que el fiscal Gonzalo Badano solicitó a Rossi que designe abogado en el marco del legajo N° 285545 “Municipalidad de Santa Elena s/ Actuaciones de Oficio”.

En su descargo, el intendente lanzó: “Después de los fiscales mandados que arman causas falsas, siguen los medios ensobrados que ensucian mediáticamente. En el municipio de Santa Elena las cuentas están claras y en orden. El Parque Industrial está terminado. El 25 de octubre de 2023, la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación otorgó a la Municipalidad de Santa Elena un Aporte No Reintegrable por $169.879.845,98 para el Desarrollo de Parque Industrial. El 22 de noviembre de 2023, la Municipalidad de Santa Elena abrió una cuenta corriente individual N° 3200065622 en el Banco Nación exclusivamente para el ingreso de estos fondos. Y esta plata, desde que ingresó, se usó para pagar las obras del parque industrial y generar intereses en plazo fijo. Nunca se utilizaron con otro destino”.

Una de las imágenes que compartió el intendente en su Facebook.

Rossi detalló además que “el 5 de febrero de 2024 se ejecutó la primera obra en el Área Industrial, a cargo de la Constructora Godoy SRL (adjudicada por la licitación pública N° 14/2023), por un monto de $18.536.482,65 destinado a la limpieza de terrenos (obra N°1). Se ejecutó el 100% del cerramiento del cerco perimetral y 100% de las aperturas de calles. Por todo esto el municipio Invirtió del aporte $111.058.218,87 y, a su vez, Invirtió recursos municipales por $7.550.989,20”.

En el mismo posteo agregó: “Mientras se realizaban los llamados a licitación y se ejecutaban las obras, el dinero en la cuenta única generaba intereses favorables. Con lo cual, en solo 8 meses se generaron recursos con los plazos fijos por $84.875.683,65. En mayo de 2025 se culminó la Licitación N° 15/2024, destinada a la nueva infraestructura de la red eléctrica del parque por un monto de $40.329.661,38. Y en junio de 2025 se terminó la obra por la Licitación N° 16/2024, destinada a la creación del sector de servicios comunes del parque, por un valor de $52.630.655,35”.

Finalmente, el jefe comunal reiteró: “En el municipio de Santa Elena las cuentas están claras y en orden. El Parque Industrial está terminado”. La causa judicial se encuentra en etapa inicial y deberá determinar si existieron o no irregularidades en la administración de los fondos nacionales destinados a la obra.