Operativo de emergencia en Paraná: el municipio asiste a familias y despliega acciones de contingencia

Ante la emergencia climática suscitada desde esta madrugada por la caída de más de 120 milímetros en poco tiempo, la Municipalidad de Paraná desplegó un amplio operativo de emergencia para paliar la situación de anegamientos por desbordes de arroyos.

Asimismo, personal de Defensa Civil trabaja intensamente junto a Bomberos Voluntarios y Policía de Entre Ríos en la búsqueda de las personas desaparecidas que habitan una precaria vivienda a la vera del arroyo Colorado.

Asistencia Integral:

​Servicios Públicos: Cuadrillas municipales trabajan en el desobstruido de desagües y asistencia en zonas anegadas.

​Desarrollo Humano: Se brinda contención directa, insumos y asistencia social a las familias damnificadas.

Las zonas intervenidas hasta el momento son: