Fallo judicial: el Municipio de Tala debe pagar $150 millones

La Municipalidad de Rosario del Tala debe afrontar el pago de una suma de $150 millones, producto de una demanda que perdió en la Justicia y que heredó de la gestión anterior.

El 6 de este mes recayó fallo condenatorio en la causa “Heicenreder Raúl y Heicenreder Rubén Sociedad de Hecho contra Municipalidad de Rosario del Tala s/Contencioso Administrativo”, pleito iniciado en 2023 y que tramitó ante la Cámara Contencioso Administrativo de Concepción del Uruguay.

Esa sentencia condena al Municipio a abonar a la empresa El Jagüel la suma de $35.264.630,54 a la cual se suman intereses desde febrero de 2022 a la fecha, costas, devolución de garantía, honorarios, lo que hace un total $150.000.000. De acuerdo a lo que estipula el fallo judicial, ese monto deberá ser cancelado en un plazo de 60 días.

“Esta es la tercera sentencia que debe afrontar esta gestión por juicios iniciados durante la gestión anterior, periodo 2019-2023. Dos de ellos recayeron sobre el círculo de viviendas y estos hay que sumarles los acuerdos de mediación judicial y los extrajudiciales que esta gestión formalizó para evitar más juicios y más sentencias condenatorias, además de la reciente sentencia”, indicó el municipio que gobierna el intendente Juan Ramón Medina (Juntos).

El antecesor de Medina al frente del Municipio de Rosario del Tala fue Luis Albert Schaaf, de la Unión Vecinal Talense, recordó el sitio Entre Ríos Ahora.

La comuna subrayó que la actual gestión “afrontó y deberá afrontar el pago de más de $300.000.000 que la gestión anterior dejó sin pagar y por dicha razón las deudas fueron judicializadas. Así como se efectuaron gestiones ni bien asumimos ante el Gobierno de la Provincia, quien dio respuesta favorable haciendo un aporte económico que permitió afrontar casi el 90% de la deuda con el círculo de viviendas, en esta oportunidad también hemos iniciado gestiones ante el Gobierno de Entre Ríos, a efectos de que nos pueda ayudar con un aporte para afrontar parte de la suma establecida en la sentencia judicial condenatoria”.

La administración Medina agradeció al respecto “la atención y predisposición permanente para gestionar y dar respuesta tanto del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, como así también del Gobernador de la Provincia Rogelio Frigerio. Somos conscientes del tremendo impacto económico que este fallo judicial representa para las finanzas municipales y más en momentos donde administramos recursos escasos. No obstante, haremos todos los esfuerzos para poder afrontar y pagar este juicio sin resentir la economía diaria del municipio, lo cual es muy complicado”.

Los Heicenreder, dueños de El Jagüel SA, acudieron a la Justicia y relataron que la Municipalidad de Rosario del Tala convocó a la Licitación Pública N° 09/2022 para la perforación de dos pozos semisurgentes de agua potable, la cual fue adjudicada por la suma de $50.378.043,63. El decreto de adjudicación previó el pago del 30% del monto total en concepto de anticipo financiero al momento de la suscripción del contrato; el saldo hasta completar el 90% del monto total contra presentación y aprobación de los certificados correspondientes a la ejecución física de la obra; y el 10% restante contra presentación de los certificados finales y Recepción Provisoria de la obra; o bien, conforme la modalidad y porcentajes que las partes convinieran en el contrato de obra.

Indicaron que el contrato fue suscripto el 20 de septiembre de 2022 y que, en esa oportunidad, el Municipio modificó unilateralmente la modalidad de pago prevista en los pliegos. Al iniciarse la obra, además, no se abonó el anticipo financiero, pese a lo cual la contratista comenzó los trabajos debido a la emergencia hídrica que atravesaba la ciudad.

Finalmente, la obra fue concluida en tiempo y forma el 9 de diciembre de 2022 y los pozos comenzaron a ser utilizados inmediatamente por la Municipalidad. No obstante, pese a la emisión de los certificados de obra correspondientes y a las intimaciones cursadas, el Municipio no abonó el saldo adeudado, alegando falta de transferencia de fondos por parte del Ente Nacional de Obras Hidráulicas de Saneamiento (Enohsa).