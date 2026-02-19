Vóley: las chicas de San José lograron su primer triunfo en la Liga Nacional 2026

El equipo entrerriano cosechó una derrota en su debut y un triunfo en su segundo partido.

Club Social y Deportivo San José logró este jueves su primera victoria en la Liga Nacional de Vóleibol Femenina que se disputa en el Club San Martín Pacífico de Mendoza. En su segunda presentación, el representante entrerriano le ganó 3 a 2 en sets a Brujas de Misiones en el estadio Mauricio Tano Montarulli.

Los parciales de la victoria del equipo sanjosesino fueron 25/23, 22/25, 22/25, 25/13 y 15/10 y le permitieron recuperarse de la caída del debut a manos del Club Mendoza de Regatas por 3 a 0 (14/25, 18/25 y 18/25).

El equipo Azul y Oro, que hasta la temporada pasada formó parte de la máxima categoría, es uno de los 16 equipos que forma parte de la segunda edición de la LNVF, que se disputará hasta el 28 de febrero.

Con un récord de una victoria y una derrota en la Zona A, San José enfrentará a Banco Provincial Santa Fe este viernes desde las 18. Luego cerrará la fase de grupos ante Tucumán de Gimnasia, sábado a partir de las 11.

Además de Sanjo, los otros participantes son: Unión de Santa Fe, Tucumán de Gimnasia (Tucumán), Universitario (Córdoba), Ciudad de Nieva (Jujuy), Glorias (Buenos Aires), Almafuerte (Córdoba), Gimnasia y Tiro (Salta), GSM Pacífico (Mendoza), Regatas (Mendoza), San Martín (Mendoza), Brujas (Misiones), Banco (Santa Fe), Monteros Vóley (Tucumán), San Martín (Mendoza) y Selección Argentina.

Los equipos llegaron el martes y esa misma tarde se realizó el acto inaugural con la presencia de autoridades como el presidente de la FeVA Juan Sardo; el titular del GSM Pacífico, Augusto Carignano y la presidente de la Federación Mendocina, Celia Montaruli.