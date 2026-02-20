La Copa del Mundo, en Argentina: reencuentro de glorias con presencia entrerriana

El entrerriano Jorge Burruchaga fue uno de los campeones del mundo que dijo presente en el evento de FIFA.

La que levantaron Daniel Passarella, Diego Armando Maradona y Lionel Messi. La que paraliza al planeta entero cada cuatro años y es el sueño de cualquier jugador de fútbol (y, por supuesto, de todos los hinchas). La Copa del Mundo llegó a Argentina: viejas glorias de la Albiceleste se reencontraron con el trofeo original, que será exhibido este viernes 20 de febrero en La Rural para el público general.

Oscar Ruggeri, Carlos Daniel Tapia, Ricardo Giusti, Héctor Enrique, Sergio Batista y Jorge Burruchaga (de México 1986) y Ubaldo Fillol (el único de 1978) fueron las grandes estrellas del evento. Como campeones, pudieron levantar y besar la copa, en el momento más emotivo de la jornada. Mientras tanto, Claudio Tapia, presidente de la AFA, estuvo en primera fila junto a ellos, aunque nunca subió al escenario.

El encuentro de los campeones

Los siete exjugadores relataron viejas anécdotas de sus conquistas y, también, se emocionaron al recordar a los que ya no están, como Diego Armando Maradona y el Flaco Menotti. “Me duele en el alma. Acá tendría que estar mi capitán”, expresó el Cabezón en referencia al Diez.

Por otra parte, el Negro Enrique fue el único que hizo mención al Paro General en el país y pronunció su apoyo a los trabajadores ante el debate de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. “Quiero solidarizarme con los trabajadores de la República Argentina que la están pasando realmente muy pero muy mal. Abrazo para ellos y para lo que necesiten, saben que acá estamos”, expresó en ese momento en el escenario y despertó aplausos entre los asistentes.

Luego, en diálogo con TyC Sports remarcó: “Tendríamos que empezar a salir campeones del mundo desde ahora, apoyando a la gente que más lo necesita. Esa es la mejor manera de empezar a ser campeón del mundo, ayudando a la gente que más lo necesita”.

Además, los campeones palpitaron el Mundial 2026 y expresaron su ilusión de que la Scaloneta borde la cuarta estrella en la camiseta. “Tenemos chances de que la Copa se quede en casa”, advirtió Ruggeri.

Mientras, Enrique afirmó que “el rival más difícil que tiene Argentina es Argentina misma” y llenó de elogios a Scaloni: “El técnico es muy buen técnico. Está a la altura de lo que es la selección y el Mundial. Ya ganaron el anterior. No los va a dejar bajar los brazos. Van a correr y meter, lo van a dar todo para salir campeones del mundo otra vez. Ojalá, Dios quiera, que sea así”.

La Copa del Mundo original -que permanece en posesión de la FIFA en el Museo en Suiza- llegó a Buenos Aires como parte del tour global antes del Mundial 2026. En total, visitará 30 países antes de viajar a Estados Unidos, México y Canadá, los anfitriones.

Este viernes 20 de febrero, será exhibida en La Rural en Palermo para el público general. Allí, los fanáticos podrán encontrarse las pelotas de todos los Mundiales, las camisetas de los héroes de Qatar 2022 y también participar de diferentes experiencias inmersivas.