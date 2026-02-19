Boca acordó con Fortaleza la incorporación de Adam Bareiro

Adam Bareiro se convertirá en flamante refuerzo de Boca. Si no surgen imponderables, el delantero de 29 años firmará en el Xeneize y ocupará la plaza que dejó liberada el lesionado Rodrigo Battaglia tras el cierre de la primera instancia del mercado de pases en Argentina. La operación se cerrará por 3 millones de dólares a cambio de la totalidad de la ficha del delantero de Fortaleza de Brasil, recordando que el 50% de la misma pertenece a River.

“Adam Bareiro llegará mañana por la mañana al país para realizarse los estudios médicos correspondientes y, de no surgir inconvenientes, se convertirá en jugador de Boca”, informó el club por intermedio de la cuenta Esto es Boca que utilizan para brindar detalles oficiales de las negociaciones en cada mercado de pases.

Si bien en la Ribera eran optimistas de entrada por el fichaje de Bareiro, la transferencia se demoró más de la cuenta por la forma de pagos que se había estipulado en primera instancia. El Xeneize habría mejorado las condiciones por el desembolso de los 3 millones de dólares y la entidad brasileña, que se sacará de encima un importante salario teniendo en cuenta que en marzo iniciará su periplo por la Serie B de Brasil luego de su descenso, levantó el pulgar para una operación con la que recuperará casi la totalidad del dinero que había invertido al comprarle la mitad del pase al Millonario, que hará caja con 1,5 millones de dólares.

Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado, presidente y director deportivo de Boca, intensificaron las gestiones con el objetivo de definir el reemplazo del mediocampista Battaglia, baja reciente por lesión, a partir de la excepción reglamentaria que permite incorporar un refuerzo fuera del mercado tradicional. Fuentes cercanas al club indicaron que la respuesta formal, comprometida para el lunes o martes pasado, no llegó al cierre de la jornada. Se instaló incluso este miércoles que el Xeneize iba a volver a buscar el préstamo de Edwuin Cetré, al que dieron de baja por una revisión médica en la que notaron que no estaba al 100% desde lo físico. Finalmente, a última instancia, se arribó al acuerdo por Bareiro.

En declaraciones posteriores al último triunfo de Fortaleza frente a Ferroviario, partido válido por las semifinales del Campeonato Cearense donde Bareiro convirtió uno de los dos goles del 2-0 definitivo, el futbolista sostuvo: “Cuando el nivel de uno es alto, es bueno que se fijen otros equipos. Se están manejando entre clubes, con mi agente y la gente de Boca. Solo tengo mi cabeza aquí para dar lo mejor de mí”.

El atacante paraguayo mantiene un historial de transferencias que involucra a varias instituciones sudamericanas y del exterior. Tras un paso efímero por River Plate en 2024, que desembolsó más de USD 4 millones para adquirir su pase tras destacarse en San Lorenzo, Bareiro disputó solo 16 partidos sin convertir goles. Posteriormente, los de Núñez lo cedieron a Al-Rayyan de Qatar, operación por la que el club riverplatense ingresó casi USD 1 millón. El conjunto qatarí optó por no ejecutar la opción de compra al finalizar el préstamo.

En 2025, Fortaleza pagó cerca de USD 2 millones por el 50% del pase, compartiendo los derechos económicos con River. Durante su paso por el Millonario, Bareiro formó parte de un solo Superclásico, el que fue disputado en septiembre de 2024, con victoria 1-0 en la Bombonera, donde fue reemplazado en el segundo tiempo por Miguel Borja.

Al despedirse de River, el delantero expresó su mirada retrospectiva sobre su paso por la institución: “Me costó mucho la decisión de venir, pude conocer el Mundo River, fue muy poco tiempo, pero parecieron años por la afinidad que hice con mis compañeros y la gente del club. Es una institución muy linda que te exige mucho, es muy pesado, no es para muchos estar en un club como River”.

Riquelme ya lo había elogiado públicamente durante su etapa en San Lorenzo. “El 9 de San Lorenzo me parece que compite todo el tiempo. Compite, compite y el fútbol es eso para mí. El que juega mal, si compite, pasa a ser bueno; el que es bueno y compite, pasa a ser muy bueno; y el que es muy bueno y compite, es Messi. Vos podés ser muy bueno, pero si no te gusta competir, pasás a ser normal. El 9 de San Lorenzo compite todo el tiempo, contra el que sea”.

Las dificultades ofensivas de Boca se agudizaron por las lesiones de referentes claves. Edinson Cavani atraviesa una lumbalgia que lo marginó durante semanas y recién reapareció ante Platense, mientras que Milton Giménez continúa con tratamiento por pubalgia y no tiene fecha definida de retorno. De manera simultánea, la reciente transferencia de los juveniles Valentino Simoni e Ignacio Rodríguez, integrantes de la Reserva, a Gimnasia de Mendoza y Atlanta redujo las opciones en el plantel, consigna Infobae.