Borgert, listo para debutar en el TC Pista Pick Up: “Esperemos hacer un lindo papel”

El entrerriano viene de un segundo puesto en el TC Pista y tendrá su estreno con las camionetas.

Este fin de semana, el entrerriano Manuel Borgert hará su debut en las TC Pista Pick Up. El piloto oriundo de General Ramírez estará a bordo de una Ford Ranger del equipo Magnoluz Racing en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, habitual escenario de las carreras de camionetas.

“Estoy muy contento que voy a participar de dos categorías por primera vez, así que estoy feliz. Este fin de semana voy a debutar en las TC Pista Pick Up con una Ford Ranger del equipo del Tano Frano, el Magnoluz Racing”, afirmó Borgert que viene de ser segundo en su debut dentro del TC Pista.

“Esperemos hacer un lindo papel. Ayer (miércoles) presentamos la camioneta, se ve muy linda, pero todavía no tuvimos la oportunidad de probarla. Mañana (viernes) vamos a tener una tanda de adaptación, así que espero que sea rápido el amoldamiento y estar adelante lo más rápido posible”, sostuvo el entrerriano.

Por último, agregó: “Estoy muy agradecido con la gente que hizo esto posible: mi familia, los sponsors y obviamente al equipo”.