La Unión ganó un apretado duelo ante El Talar

La Unión tuvo una buena segunda mitad y se impuso a El Talar jugando como local.

Este sábado por la noche, el estadio Carlos Delasoie recibió una nueva presentación de La Unión de Colón. En este caso fue frente a El Talar, al que recibió en el marco de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. La dupla arbitral del encuentro estuvo compuesta por Alejandro Trías y José Domínguez.

El equipo bonaerense sorprendió durante los primeros minutos con una concentración y efectividad que le permitieron adelantarse en el duelo. Ambos elencos fueron intensos en su desempeño defensivo pero, a su vez, permitieron más puntos que los esperables. Es por este motivo que en un cuarto de alto goleo hubo victoria 29-23 para La Unión.

En el segundo cuarto reaccionó el equipo visitante. Ya había tenido buenos primeros diez minutos, con lo que no sorprendió que pudiera pasar al frente durante el segundo cuarto. Con solidez en su faceta defensiva y respuestas en ataque, el equipo de Leandro Genovese pasó a ganar por cuatro puntos hacia el descanso más prolongado: 47-43.

En el retorno del descanso, La Unión volvió más despierto a partir del trabajo de su entrenador y pasó delante en el tablero. Las buenas intervenciones de Cabrera, Romero y Acuña adelantaron al equipo entrerriano que acabó imponiéndose luego del tercer tramo por apenas dos puntos: 61-59.

Y como el crecimiento del Rojo iba en crecimiento, no sorprendió que en el último cuarto tuviera su mejor producción defensiva. Con un buen parcial en esa faceta, el equipo entrerriano se impuso por 14-9 y acabó quedándose el encuentro por un sólido 75-68.

La victoria dejó al equipo de Guastavino en la tercera posición con récord 16-7, cerca del escolta Central Entrerriano (17-6) al que enfrentará en su próxima presentación. El clásico del básquet entrerriano en la categoría se llevará a cabo este jueves 26 de febrero, desde las 21, en el estadio José María Bértora del equipo gualeguaychuense.

-SÍNTESIS-

La Unión 75-68 El Talar.



Parciales: 29-23 // 43-47 (14-24) // 61-59 (18-12) // 75-68 (14-9).



Formaciones:

LA UNIÓN (75)

*Álvaro Merlo: 8pts, 3rbs, 3as, 2rec, 1per, 1ta.

*Gonzalo Romero: 17pts, 8rbs, 1as, 2rec, 1per.

*Matías Caire: 4pts, 2rbs, 1as, 2rec, 2per.

*Rodrigo Acuña: 22pts, 12rbs, 2as, 2rec, 1ta.

*Guido Cabrera: 18pts, 3rbs, 4as, 2rec, 2per.

Nicolás Henriques: 2pts, 1per.

Lucio Longoni: 1rec, 1per.

Ignacio Eder: 2rbs.

Valentino Salamone: 4pts, 2rbs.

DT: Martín Guastavino.



EL TALAR (68)

*Matías Cueva: 3pts, 4rbs, 4per.

*Conrado Solana Blaiotta: 5pts, 4rbs, 7as, 3per.

*Facundo Sanz (x): 12pts, 7rbs, 1as.

*Facundo López Banegas: 12pts, 4rbs, 4as, 4per.

*Enzo Ruiz: 12pts, 3rbs, 1rec, 3per.

Pablo Aaron: 2pts, 7rbs, 1rec.

Matías Cuello: 8pts.

Valentín Campano: ---.

Joaquín Barzatsqui: 5pts, 1rb, 2as, 1per, 1ta.

Tomás Verbauwede: 9pts, 6rbs, 1as, 1rec, 1per, 1ta.

DT: Leandro Genovese.



*Inicialistas.



(x): Excluido.



Árbitros: Alejandro Trías - José Domínguez.



Estadio: Carlos Delasoie.