Causa Coimas: Ulrich y Flores, exfuncionarios de Urribarri, admitieron recibir coimas en un juicio abreviado

En la mega causa por las Coimas que tiene como principal imputado al ex gobernador Sergio Urribarri, hoy acordaron juicio abreviados Miguel Ángel Ulrich, exdirector de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía; y Humberto Flores, exsecretario de Hacienda de la Provincia.

El juez Juan Francisco Malvasio refrendó sendos acuerdos de juicio abreviado que benefician a dos de los imputados en la megacausa de las Coimas, que tiene como principales acusados al exgobernador Sergio Urribarri, con un pedido de condena a 10 años de cárcel, y al empresario Diego Armando Cardona Herreros, con solicitud de 8 años de prisión.

Luego de que en 2025 el exministro de Trabajo de Urribarri, Guillermo Smaldone, firmara un abreviado, en el que reconoció haber recibido coimas durante su paso por la gestión pública, ahora fue el turno de otros dos imputados en la megacausa. Se trata de Miguel Ángel Ulrich, exdirector de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía; y Humberto Flores, exsecretario de Hacienda de la Provincia.

En el escrito de remisión de la causa a juicio, el Ministerio Público Fiscal había pedido para Ulrich la pena de 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $360.000, comprensiva de los cuatro hechos imputados, en concurso real, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

En tanto, para Flores la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $90.000.

Condenas

En el abreviado, se declaró a Ulrich “participe necesario del delito de peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en calidad de autor”, además de cohecho y fraude a la Administración Pública, y se lo condenó a la pena de 2 años y 10 meses de prisión de ejecución condicional, con más la inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos pública y el pago de una multa de $360 mil. También, deberá realizar trabajos comunitarios no remunerados en una institución de bien público por un plazo de 96 horas anuales, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

A Flores se lo declaró “participe necesario” del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y fraude a la Administración Pública; cohecho pasivo, en calidad de autor, y partícipe necesario en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado, y se lo condenó a la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional, con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de $180.000. Por el plazo de tres años, deberá realizar trabajos no remunerados en una institución de bien a razón de 96 horas anuales.

Los otros imputados

El Ministerio Público Fiscal, con la firma de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, remitieron a juicio la causa con un adelanto de las penas que solicitarán durante la realización de las audiencias orales y públicas.

-Sergio Daniel Urribarri: la pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.

-Diego Armando Cardona Herreros, la pena de 9 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de$540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.

-Al exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, le habían pedido una pena de 5 años de prisión efectiva, inhabilitación especial perpetua, multa de $90.000. Pero, accedió a un abreviado.

-Carlos Marcelo Haidar, la pena de 6 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.

-Luis Alfonso Erbes, a la pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación especial perpetua, multa de $360.000 comprensiva de los cuatro hechos imputados, en concurso real.

-Miguel Ángel Ulrich tenía pedido de una pena de 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $360.000, comprensiva de los cuatro hechos imputados, en concurso real. Pero, accedió a un abreviado.

-José Humberto Flores tenía pedido de una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $90.000. Pero, accedió a un abreviado.

El acuerdo de hoy