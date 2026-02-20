“Vodevil 2” llega a BuléBar con humor y música en doble función de verano

La comedia y la música se combinan en una nueva propuesta teatral que desembarca en Paraná. La obra “Vodevil 2” se presentará los sábados 21 y 28 de febrero a las 21, en la terraza cultural de BuléBar.

Con dirección de Silvina Fontelles, el espectáculo promete una versión recargada del clásico género, con más humor, música y situaciones disparatadas. En escena estarán Pola Ortiz, María Luz Gómez, Pablo Sors, Guillermo Vesco y Walter Fontana, quienes darán vida a una puesta dinámica pensada para el disfrute del público adulto.

La función será a la gorra y se podrá asistir únicamente con reserva previa de mesa al 343 4688999. El espacio está ubicado en la intersección de Ituzaingó y Pellegrini, con ingreso por Casa Boulevard.

“Vodevil 2” propone una noche de teatro descontracturada, ideal para quienes buscan una salida cultural con impronta local y fuerte presencia actoral.