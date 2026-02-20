Desde marzo, la Biblioteca Popular ofrecerá talleres educativos y culturales para distintas edades

La Biblioteca Popular del Paraná abrió la inscripción para los talleres culturales, literarios y educativos que comenzarán a dictarse a partir del mes de marzo, con propuestas destinadas a distintas edades. Las actividades se desarrollarán de manera presencial en la sede de la institución y estarán destinadas a personas asociadas a la biblioteca, aunque quienes aún no formen parte podrán asociarse para participar. La convocatoria incluye talleres vinculados al arte, la lectura, el juego, la estimulación cognitiva y la expresión musical.

Entre las actividades confirmadas se encuentra el taller de ajedrez, destinado a niñas y niños a partir de los 8 años, que se dictará los martes de 18 a 20 y estará coordinado por Rafael Sosa. También se desarrollará el taller de canto grupal para personas adultas, a cargo de Silvia Salomone, con encuentros los lunes de 10 a 11:30.

Otra de las propuestas será el taller de construcción de juegos para las infancias, destinado a chicos y chicas de entre 8 y 12 años, que se llevará adelante los viernes de 16 a 17:30 bajo la coordinación de Analía Mayer.

En paralelo, se ofrecerá el taller de estimulación cognitiva coordinado por Natalia Hirschfeld, organizado en distintos grupos según horarios: los grupos A y B funcionarán martes y miércoles de 10 a 11:30, mientras que los grupos C y D tendrán encuentros los lunes y jueves de 18 a 19:30.

La programación incluye además el espacio "Palabra cazada en vuelo", coordinado por Graciela Chisty, que se desarrollará los sábados de 10:30 a 12:30 con modalidad quincenal, y que propone encuentros de lectura de poesía en voz alta.

Todas las inscripciones y consultas se realizan directamente con cada docente a través de WhatsApp:

Rafael Sosa

Taller: Ajedrez

Teléfono: 343 4656336

Silvia Salomone

Taller: Canto grupal

Teléfono: 343 4382713

Analía Mayer

Taller: Construcción de juegos para las infancias

Teléfono: 229 2410233

Natalia Hirschfeld

Taller: Estimulación Cognitiva

Teléfono: 343 4690900

Graciela Chisty

Taller: Palabra cazada en vuelo

Teléfono: 343 4461724

Quienes no sean socios, pueden realizar el trámite de manera presencial en calle Buenos Aires 256, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20, o los sábados de 9 a 13.

Desde la institución señalaron que en abril se sumarán nuevas propuestas, entre ellas talleres de escritura creativa para adolescentes y adultos, el espacio de lectura Expedición Polilla destinado a niños y niñas de 6 a 8 años, un taller de narración oral para adolescentes, danza contemporánea para adultos, el espacio "Leer para escribir" enfocado en la lectura y producción de textos breves para personas adultas y encuentros de Rummy como propuesta recreativa.