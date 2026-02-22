Capibaras XV debutó con victoria en el Súper Rugby Américas 2026

En el Hipódromo de Rosario se produjo el debut absoluto de Capibaras XV en el marco del Súper Rugby Américas. El rival del enfrentamiento que estrenó al equipo litoraleño fue Peñarol de Uruguay, al que derrotó por una amplia diferencia.

Durante los primeros veinte minutos de juego, ambos equipos apostaron al ataque con el pie y en ese contexto fue el local el que presionó mejor y se adelantó en el campo. El primero en pisar el ingoal rival fue Ignacio Gandini, seguido por un doblete del paranaense Franco Rossetto para el 21-0 parcial con el que se fueron al descanso.

En el segundo tiempo, Capibaras XV continuó dominando el juego y por eso es que firmó un try más en las manos de Manuel Bernstein. Ese cuarto try llegó después de un drop de Ignacio Dogliani y antes del penal ejecutado por Juan Baronio, que no falló ninguno de sus cuatro intentos de conversión. Aunque descontó, Peñarol no pudo acercarse en el tanteador: fue 34-7.

Esta victoria permite ilusionarse al conjunto litoraleño, que tuvo un auspicioso debut y deberá prepararse para su próxima presentación. El rival que se le viene a Capibaras XV es Cobras, al que recibirán el próximo sábado 28 de febrero. Cobras todavía no debutó: se estrenará ante Dogos XV este lunes desde las 20.

-SÍNTESIS-

Capibaras XV 34-7 Peñarol.



Punto a punto:

12’PT: try de Ignacio Gandini, convertido por Juan Baronio (CAP).

25’PT: try de Franco Rossetto, convertido por Juan Baronio (CAP).

38’PT: try de Franco Rossetto, convertido por Juan Baronio (CAP).

Resultado parcial: Capibaras XV 21-0 Peñarol.

20’ST: drop de Ignacio Dogliani (CAP).

30’ST: try de Manuel Bernstein, convertido por Juan Baronio (CAP).

35’ST: try de Sebastián Pérez, convertido por Justo Ferrario (PEÑ).

40’ST: penal de Juan Baronio (CAP).

Resultado final: Capibaras XV 34-7 Peñarol.



Formaciones:

Capibaras XV: Diego Correa, Manuel Cuneo, Enzo Avaca; Lorenzo Colidio, Lucas Bur; Ignacio Gandini, Jerónimo Gómez Vara, Manuel Bernstein; Alejo Sugasti, Juan Baronio; Franco Rossetto, Guido Chesini, Bruno Heit, Gino Dicapua y Tomás Sigura.

DT: Nicolás Galatro.



Peñarol: Francisco Suárez, Joaquín Myzka, Agustín Iglesias; Bautista Cat, Manuel Rosmarino; Pedro Suárez, Lucas Bianchi, Manuel Ardao; Alejandro Molinas, Justo Ferrario; Ignacio Facciolo, Joaquín Suárez, Juan Alonso, Tomás Baca Castex y Santiago Marolda.

DT: Ivo Dugonjic.



Amonestados:

11’PT: Manuel Rosmarino (PEÑ).

26’ST: Juan Rodríguez (CAP).



Árbitro: Damián Schneider.



Estadio: Hipódromo de Rosario.