Dictan la prisión domiciliaria para policías declarados culpables de abuso, mientras se define la pena

El Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 15 años de prisión para García y de 12 años para Morel.

Este viernes se llevó adelante la audiencia de cesura en el proceso contra los dos policías que la semana pasada fueron declarados culpables por un jurado popular del abuso sexual de dos niñas, ocurrido en 2016 en el predio del ex ferrocarril de la ciudad de Paraná.

El Ministerio Público Fiscal, representado por las fiscales Valeria Vilchez y Fernanda Ruffatti, solicitó una pena de 15 años de prisión para Ezequiel Alejandro García y de 12 años para Samuel Enrique Morel.

Los querellantes Guillermo Mulet y Leonardo Schonfeld acompañaron los pedidos y reclamaron además que el Estado indemnice a las víctimas con una suma de 25 millones de pesos en concepto de reparación.

La defensa y las reservas

Por su parte, los abogados defensores Claudio Berón (en representación de García) y Damián Pettenati junto a Iván Vernengo (patrocinantes de Morel) pidieron la prisión domiciliaria para los acusados, argumentando que durante los diez años de proceso los imputados cumplieron con todas las citaciones y mantuvieron una conducta respetuosa. Asimismo, las defensas dejaron planteadas reservas casatorias para futuras instancias de apelación.

Fuentes judiciales señalaron AHORA que uno de los puntos que podría ser objeto de revisión tiene que ver con lo sucedido durante la deliberación del jurado popular: se habría apartado a un jurado que no coincidía con el resto, lo que permitió arribar a un veredicto de culpabilidad. De otro modo, el debate habría quedado estancado.

La defensa de Morel cuestionó que en el caso de la adolescente de 15 años, la menor declaró no haber sido víctima de abuso. Es más la querella no lo acusó en el juicio por jurados. Por su parte, la defensa de García realizó planteos con respecto a la prueba.

El caso

La investigación se inició el 5 de julio de 2016, cuando una adolescente de 13 años ingresó al Hospital Materno Infantil San Roque con lesiones compatibles con abuso sexual.

La denuncia fue presentada por la Defensora Penal de Niños, Niñas y Adolescentes N° 8, lo que activó la intervención judicial y policial. El hecho involucró a dos adolescentes de 13 y 15 años alojadas en la Residencia Mujercitas, dependiente del Copnaf.

La investigación determinó que el abuso ocurrió en la madrugada de ese martes dentro de un vagón de tren que funcionaba como Sección Guardia Especial en el predio de la ex estación ferroviaria de Paraná.

El juez Alejandro Cánepa, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, informó que la sentencia será dada a conocer el viernes 27, cuando se conocerá la pena definitiva para los dos ex funcionarios policiales.

