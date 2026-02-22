Tigre no pudo con Central Córdoba y perdió la cima

Central Córdoba y Tigre no se sacaron ventajas en un pobre duelo en el Madre de Ciudades.

Este sábado por la noche, la actividad correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional concluyó en Santiago del Estero. El estadio Madre de Ciudades recibió el enfrentamiento entre Central Córdoba y Tigre. Nazareno Arasa fue el responsable del arbitraje, acompañado por Nicolás Ramírez en el VAR.

La primera acción de peligro del pobre encuentro disputado en Santiago del Estero estuvo en los pies de Michael Santos. El atacante controló un balón en tres cuartos de cancha por el costado derecho y sacó un potente zurdazo al que le faltó dirección para llevarle peligro a Felipe Zenobio.

La respuesta del Matador no fue mucho mejor. Tras un desborde de Tiago Serrago por la derecha llegó un preciso centro que cayó en la posición de David Romero. El atacante, figura de los primeros partidos del equipo de Diego Dabove, falló el cabezazo y no pudo rematar al arco de Alan Aguerre.

Antes del descanso volvió a llegar el Ferroviario con una incursión ofensiva de Marco Iacobellis por la banda derecha. El atacante recuperó la pelota y avanzó unos metros. Sin opción de pase disponible, decidió rematar, pero lo hizo muy débil y desviado.

Ya en la segunda mitad no mejoró mucho la situación. El primer intento fue un remate de larga distancia de Joaquín Laso que se fue por encima del travesaño, a poca distancia del arco.

El local respondió con un contragolpe que terminó con un potente remate de Santos desde el costado derecho del ataque. El uruguayo clavó el balón en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Zenobio, pero el tanto no fue convalidado debido a que se encontraba en posición adelantada.

En su siguiente llegada, Tigre aprovechó el pivoteo de Romero, que habilitó con su pase hacia la derecha la incursión ofensiva de Valentín Moreno. El lateral remató desde adentro del área, pero no pudo evitar a Aguerre, que contuvo el disparo con el pie. Fue lo último de un pobre encuentro en Santiago del Estero.

La igualdad dejó a Tigre como escolta de la Zona B con 14 puntos; mientras que central córdoba alcanzó las cinco unidades con las que está 13° en la Zona A. En la próxima fecha, el Albinegro será anfitrión de Talleres de Córdoba, el martes 24 desde las 19.45; mientras que el equipo de Dabove visitará a Barracas Central el miércoles 25, desde las 17.

-SÍNTESIS-

Central Córdoba 0-0 Tigre.



Formaciones:

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Yuri Casermeiro, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga; Lucas González, Matías Vera, Alan Laprida; Marco Iacobellis y Michael Santos.

DT: Lucas Pusineri.



Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Jalil Elías, Bruno Leyes, Santiago López; Ignacio Russo y David Romero.

DT: Diego Dabove.



Cambios:

14’ST: ingresó Martín Garay por Tiago Serrago (TIG).

26’ST: ingresó Horacio Tijanovich por Marco Iacobellis (CCO).

26’ST: ingresó Juan Pignani por Yuri Casermeiro (CCO).

26’ST: ingresó Juan Cardozo por Alan Laprida (CCO).

30’ST: ingresó Joaquín Flores por Agustín Quiroga (CCO).

35’ST: ingresó Alfio Oviedo por Ignacio Russo (TIG).

35’ST: ingresó Gonzalo Piñeiro por Bruno Leyes (TIG).

41’ST: ingresó Sebastián Medina por Valentín Moreno (TIG).

41’ST: ingresó Manuel Fernández por Santiago López (TIG).

45’ST: ingresó Fernando Martínez por Matías Vera (CCO).



Amonestados:

21’PT: Yuri Casermeiro (CCO).

41’PT: Bruno Leyes (TIG).

2’ST: Matías Vera (CCO).

4’ST: Lucas González (CCO).

15’ST: Marco Iacobellis (CCO).

22’ST: Agustín Quiroga (CCO).

31’ST: Juan Pignani (CCO).

34’ST: Michael Santos (CCO).

46’ST: Horacio Tijanovich (CCO).



Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Nicolás Ramírez.



Estadio: Madre de Ciudades.

Video: Liga Profesional.