Con tres partidos cierra la fecha interzonal de la Liga Profesional

River y Vélez protagonizarán el duelo más interesante del domingo por la Liga Profesional.

La sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional concluirá este domingo con la disputa de tres partidos. En rigor quedará pendiente un encuentro, ya que Argentinos Juniors y Lanús no jugarán este fin de semana debido a sus compromisos por torneos internacionales.

El Bicho jugará el encuentro de vuelta por la segunda fase de la Copa Libertadores; mientras que el Granate jugará el encuentro de vuelta de la Recopa Sudamericana ante Flamengo.

17: San Lorenzo - Estudiantes de Río Cuarto

En el estadio Pedro Bidegain, San Lorenzo recibirá a Estudiantes de Río Cuarto a partir de las 17. El encuentro contará con el arbitraje de Sebastián Martínez, acompañado en el VAR por Diego Ceballos. La transmisión del encuentro será de TNT Sports.

En la previa a este partido, el Ciclón empató 0-0 con Unión de Santa Fe como visitante, con lo que llegó a siete puntos y se ubica en la décima posición del torneo. El León del Imperio, por su lado, viene de perder por 4-0 ante Atlético Tucumán y está último en su grupo con apenas una unidad.

En este partido no se prevén presencias entrerrianas en ninguno de los dos elencos, aunque sí podrían ser de la partida los ex Patronato Matías Ruiz Díaz y Sergio Ojeda en el visitante.

-Probables formaciones:

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathías De Ritis; Gonzalo Ábrego, Nicolás Tripichio; Agustín Ladstatter, Luciano Vietto, Gregorio Rodríguez; Alexis Cuello.

DT: Damián Ayude.



Estudiantes (Río Cuarto): Renzo Bacchia; Matías Ruiz Díaz, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Tobías Ostchega; Alejandro Cabrera, Tomás González, Nicolás Talpone, Mauro Valiente; Gabriel Alanís y Mateo Bajamich.

DT: Iván Delfino.

19.15: Vélez Sarsfield - River Plate

El partido de la jornada comenzará a las 19.15 en el estadio José Amalfitani: Vélez Sarsfield recibirá a River Plate. El encuentro contará con el arbitraje de Darío Herrera, acompañado en el VAR por Germán Delfino. La transmisión del encuentro será de ESPN premium.

El Fortín, que suma 11 puntos y está segundo en el Grupo A, viene de empatar 1-1 con Defensa y Justicia como visitante. El Millonario, por su lado, suma siete unidades y está décimo en la Zona B luego de su última derrota por 1-0 ante Argentinos Juniors.

De no mediar nada extraño, no habrá presencias entrerrianas en ninguno de los dos elencos que afrontarán este encuentro.

-Probables formaciones:

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Quintero; Maximiliano Salas y Agustín Ruberto.

DT: Marcelo Gallardo.



Vélez Sarsfield: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini y Florián Monzón.

DT: Guillermo Barros Schelotto.

21.30: Unión - Aldosivi

El último partido de la jornada será en el estadio 15 de Abril a partir de las 21.30: Unión de Santa Fe recibirá a Aldosivi. El partido contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina, acompañado en el VAR por Sebastián Habib. La transmisión de este partido será de TNT Sports.

El Tatengue está 12° en la Zona A con cinco unidades y viene de empatar sin goles con San Lorenzo; mientras que Aldosivi cayó ante Tigre por 1-0 en su última presentación y tiene apenas tres puntos en la 14ª posición de la Zona B.

Entre las probables formaciones destacan las presencias de varios ex Patronato, entre los que está el villaguayense Marcelo Estigarribia con la camiseta del Tatengue. Lo acompañarán Matías Mansilla y Cristian Tarragona, con pasado en el Patrón; mientras que en frente tendrán a Junior Arias, otro ex Rojinegro.

-Probables formaciones:

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

DT: Leonardo Madelón.



Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Salazar, Joaquín Novillo, Fernando Román; Esteban Rolón; Roberto Bochi, Federico Gino, Alan Sosa; Junior Arias y Nicolás Cordero.

DT: Guillermo Farré.

Fuentes: LT 10 y TyC Sports.