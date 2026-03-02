“Chacho” Coudet se despidió del plantel del Alavés para asumir como DT de River

Eduardo Coudet se despidió este lunes del plantel de Alavés y es inminente su oficialización como director técnico de River como reemplazante de Marcelo Gallardo. El acuerdo entre las partes (DT, el club español y el Millonario) es total: tendrá contrato hasta diciembre de 2027 y viajará a la brevedad a la Argentina.

La indemnización fue pactada por los dirigentes de ambas instituciones para que el director técnico evite la responsabilidad de renunciar, algo que está mal visto en España. Si bien el monto acordado no trascendió, es mucho menor al millón de euros que habían informado medios europeos.

Recién luego de la derrota del viernes sufrida ante Levante, Christian Bragarnik reconoció contactos con la entidad de Núñez, que llevaron a una serie de llamadas virtuales durante este fin de semana, con Stéfano Di Carlo y Enzo Francescoli de un lado, y Coudet y su representante del otro. En estos encuentros se ratificó lo que antes se había hablado de manera indirecta y el nuevo vínculo quedó confirmado.

Durante la práctica de este lunes, el entrenador de 51 años le comunicó al plantel que ya no seguiría en su cargo (Quique Sánchez Flores es el principal candidato para reemplazarlo). En el predio Ibaia, donde se entrena el Alavés, el Chacho fue sometido al clásico pasillo (paseíllo le llaman en España) como despedida y luego, junto a parte de su cuerpo técnico, comenzaron los preparativos para la inminente partida rumbo a Buenos Aires.

El Millonario visita este lunes a Independiente Rivadavia, en Mendoza, con la conducción técnica de Marcelo Escudero. Tras el encuentro, el plantel retornará a Buenos Aires y no descartan que la vuelta a los entrenamientos ya sea con Eduardo Coudet a la cabeza. Aunque esto puede llegar a dilatarse, el escenario más optimista lo tiene al Chacho al frente del equipo este mismo miércoles (jueves a más tardar).

Si se da de esta manera y el paro dispuesto por AFA y apoyado por los clubes para este fin de semana se mantiene, habrá tiempo para que el nuevo cuerpo técnico - Patricio Graff no será su ayudante de campo, resta definir su reemplazante - se familiarice con el plantel y se prepare para su debut ante Huracán, el jueves 12 de marzo en Parque Patricios. Si, en cambio, no hay cese de actividades, el estreno podría ser este domingo en el Monumental, ante Atlético Tucumán, señala TyC Sports.