El Bache Gramático abre su ciclo 2026 de lecturas compartidas en Paraná

El espacio de lectura El Bache Gramático dará inicio a su ciclo 2026 con encuentros quincenales abiertos a todo público, una propuesta pensada para quienes disfrutan de la literatura pero encuentran dificultades para sostener la lectura en soledad.

El taller, coordinado por Horacio Lapunzina, propone un ámbito de intercambio y reflexión en torno a ficciones, relatos, crónicas y novelas de autores y autoras de distintas procedencias. La idea es convertir la lectura en una experiencia colectiva, donde los textos se compartan, se comenten y generen diálogo entre quienes participan.

“Porque a pesar de que todos decimos que nos gusta leer, también nos cuesta hacerlo solos”, plantean desde la organización al invitar a sumarse a esta iniciativa que busca recuperar el placer de leer en comunidad.

El primer encuentro será el viernes 10 de abril a las 18, en la sede de Agmer, ubicada en Alameda de la Federación 114, en Paraná. Los encuentros serán quincenales y abiertos a todo público, sin necesidad de experiencia previa.

Quienes deseen obtener más información o realizar consultas pueden comunicarse al correo electrónico holapunzina@gmail.com