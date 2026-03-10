Lisandro Martínez reveló el gesto de Dibu Martínez y Alexis Mac Allister luego de su lesión

El entrerriano Lisandro Martínez habló sobre la grave lesión que sufrió en febrero del 2025 y dio a conocer el gesto por parte de Emiliano Dibu Martínez y Alexis Mac Allister, compañeros en la selección argentina y que también juegan en la Premier League. La reacción del arquero y el mediocampista evidencia el gran clima que se vive dentro del combinado nacional.

“Fue una de las situaciones más bravas. Necesité ayuda de todos, sin ellos no hubiese sido fácil. Tenés que empezar de cero otra vez. Aparecieron en mi casa el Dibu y Mac Allister para apoyarme”, inició Licha en diálogo con DSports respecto de la rotura de ligamentos cruzados que sufrió en febrero del 2025 y le sacó casi 10 meses de las canchas.

Ante la repregunta es que el campeón del mundo ahondó sobre cómo se dio esa visita en su casa de Manchester, a más de 50 kilómetros de Liverpool y más de 100 kilómetros de Birmingham donde reside el arquero del seleccionado nacional. “Eso muestra lo que somos en la selección, cómo uno se cuida con el otro. Me mandó un mensaje el Dibu y dijo: ‘Voy para tu casa’. Y cuando llegó me dijo: ‘Mirá que va a venir Mac Allister también’. ‘Ah bueno, manejalo vos’, le dije. Fue muy lindo ese momento”, explicó.

Esa gran química que se maneja dentro del grupo fue destacado por Martínez, que lo atribuyó al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y al liderazgo de Lionel Messi entre los jugadores: “En el cuerpo técnico de la selección se comportan como humanos. Dejan de lado el rol de entrenador o preparador físico y son compañeros; eso es lo lindo que fuimos creando como grupo”.

Y cerró: “Creo que Leo tiene una cosa que es difícil de conseguir: la templanza. El equilibrio, la tranquilidad en los momentos de máxima tensión como por ejemplo contra México. Lo difícil lo simplifica todo y eso habla de él. Es un ejemplo con sus acciones”.