San Gustavo celebrará su 137° aniversario

La celebración se realizará este sábado 14 de marzo. La jornada comenzará a las 10 con el acto oficial en la plaza principal de la localidad. Luego, las actividades continuarán en el Polideportivo Municipal, donde se desarrollarán las tradicionales destrezas criollas y una jineteada de primer nivel.

En esta edición participarán campeones nacionales del Festival de Jesús María como Ramón Córdoba, Joaquín Criollo y el subcampeón Ulises de Daporta.

La propuesta musical incluirá a Rumba Chamamecera, Los del Solar, Pasión Campera y Vikingo Correa, reconocido referente del chamamé. Además, uno de los momentos más esperados será el show de Coty Hernández y el gran cierre de la noche estará a cargo del grupo Los Palmae.

Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Simple Pass y también en puntos de venta locales.

La previa

Este lunes, la Secretaría de Cultura de Entre Ríos acompañó la presentación del evento que se realizará el sábado en la localidad del departamento La Paz.

La directora general de Programas y Promoción Cultural, Natalia Prado, destacó: "Desde la Secretaría de Cultura de la provincia tenemos el compromiso de acompañar y visibilizar los eventos culturales que se desarrollan en Entre Ríos. Los festejos por un nuevo aniversario de San Gustavo son también una oportunidad para dar a conocer su historia, su identidad y celebrar la vida de la comunidad que la construye día a día".

La presentación contó además con la participación musical en vivo de Ariel "El Entrerriano" y su conjunto, quien brindó un adelanto chamamecero de lo que el público podrá disfrutar durante el festival.

También participaron autoridades municipales de San Gustavo, el intendente César Simino y la responsable del área de Cultura, Cinthia Pérez. El presidente municipal expresó: "Quiero agradecer al Gobierno de la provincia por brindarnos este espacio que nos permite promocionar nuestro evento y nuestra fiesta, que es muy esperada por toda la región".