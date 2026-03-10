Jornadas por la Democracia: presentan la obra "Antígona la necia" para instituciones educativas

Jornadas por la Democracia convoca a instituciones educativas de la ciudad a participar de una función especial de la obra "Antígona la necia", que se llevará a cabo este jueves 12 de marzo a las 10 de la mañana en el Teatro Municipal 3 de Febrero, ubicado en calle 25 de Junio 60. Esta actividad se desarrolla en el marco de los 50 años del último golpe cívico militar en Argentina, con el propósito de fomentar la reflexión entre los estudiantes sobre la memoria histórica, los derechos humanos y la importancia de la construcción democrática permanente.

La pieza que se pondrá en escena es una adaptación de la tragedia clásica de Sófocles, escrita y protagonizada por la actriz Valeria Folini bajo la dirección de Walter Arosteguy. Esta producción cuenta con una extensa trayectoria en la escena nacional, habiendo sido estrenada originalmente en el año 1998 en la ciudad de Orán y acumulando desde entonces más de seiscientas representaciones en diversos escenarios del país. La obra aborda la figura de Antígona como un símbolo que confronta a la sociedad con la dimensión trágica del deseo y las tensiones entre la ley civil y las convicciones personales. En esta versión, se profundiza en la identidad del personaje y su destino, analizando cómo Antígona acepta su origen y convierte la adversidad en una forma de virtud, desobedeciendo las normas impuestas por la autoridad para mantenerse fiel a sus propios principios.

La trama de la obra aborda elementos de gran peso, como la muerte de los jóvenes, la venganza y la ausencia de sepultura, metáforas que mantienen relación con la historia reciente del país y los reclamos de justicia. La interpretación de Folini recorre los dilemas de una mujer que no puede evitar el fratricidio de sus hermanos ni la ceguera de su padre, pero que elige burlar la ley establecida mediante la obediencia a sí misma, un gesto que la conduce hacia su propio final.

Asistir a esta función es libre, aunque se requiere de una inscripción previa obligatoria para las escuelas e instituciones, que se puede realizar escribiendo a visitasguiadasteatro3@gmail.com