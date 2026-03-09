Violencia y tiros en la habitación de un motel de Paraná: una mujer y un hombre baleados en grave estado

Un episodio violento y por ahora confuso sucedió en una habitación de un motel ubicado en avenida Zanni de Paraná, donde un hombre y una mujer debieron ser asistidos por heridas de arma de fuego y trasladados al hospital San Martín en gravísimo estado. La Policía y la Fiscalía tratan de esclarecer el suceso sangriento.

Según se informó a ANÁLISIS, alrededor de las 10 de la mañana de este lunes, el encargado del motel Torremolinos, ubicado en avenida Zanni al 3.600, se dirigió a una habitación tras escuchar un fuerte ruido, compatible con la estampida de un arma de fuego.

Al ingresar, observó a una mujer con una herida sangrante en la boca y una pistola en la mano. Sobre la cama, se encontraba un hombre con una herida de arma de fuego y sangrado en la parte trasera de la cabeza, inconsciente. Ambos presentaban dificultades respiratorias y debieron ser trasladados de urgencia al nosocomio.

En el lugar trabajó personal policial con la fiscal Patricia Yedro. Se precisó que el hombre, identificado como Gustavo Leonardo Lussa, de 46 años, presenta una herida de arma de fuego en la nuca, sin salida. La mujer, que no había podido ser identificada todavía, sufrió una de bala en el rostro. Ambos están intubados y sedados.

No se descarta ninguna hipótesis en el marco de la investigación.