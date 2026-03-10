Reforma previsional: “Se está tratando de conversar con todo el mundo y que todos aporten”, afirmó Dal Molín

“Venimos a resolver un problema que, si no le encontramos alguna solución de consenso, va a explotar, y en el mediano plazo podemos tener un problema mucho más grave. Por eso me parece que el delicado equilibrio que esto requiere, debemos trabajarlo”, afirmó Dal Molín.

El senador provincial Rubén Dal Molín (JxC-Federación) se refirió al futuro debate por la reforma previsional y destacó el trabajo para lograr consensos. También dijo que hacen seguimientos a la situación de OSER y de la infraestructura escolar.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), confirmó que “el gobernador convocó para este martes a senadores y diputados de ambos bloques que integran las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, que serían las que van a trabajar la ley, a una reunión donde seguramente se explayará un poco más sobre algunos puntos finales” del proyecto de reforma previsional.

Al respecto, dijo que “en términos de la ley en general, no la conocemos con la letra fina. Sí hay algunos aspectos que conocemos, como por ejemplo la intención de sostener el 82% móvil; la necesidad de establecer el haber jubilatorio determinado para poder avanzar; trabajar sobre algunos regímenes que a la Caja le están generando déficit importante, entre los cuales se encuentran los municipios”.

“Creo que el concepto en general es que el gobernador está llevando adelante una gestión para la reforma de amplio consenso; está tratando de conversar con todo el mundo y que todo el mundo aporte. Por eso es que cuando uno señala letra chica no alcanza a vislumbrar realmente cuál va a ser el proyecto final porque puede haber alguna modificación en este sentido”, resumió.

En ese marco, admitió que le “preocupan dos o tres cuestiones. Primero, derechos adquiridos. Entiendo que, por el respeto que merecen aquellos que ya están jubilados o que están en proceso de jubilarse, requieren un tratamiento especial, por un lado, por el derecho que tienen y, por el otro lado, no comernos juicios en la provincia. Sería una irresponsabilidad legislativa saber que luego se perderá un juicio si se comete un yerro de esta naturaleza. El segundo aspecto, es la progresividad. Aquellos que están prontos a jubilarse deberán tener un tratamiento distinto”.

No obstante, también planteó: “Venimos a resolver un problema que, si no le encontramos alguna solución de consenso, va a explotar y en el mediano plazo podemos llegar a tener un problema mucho más grave. Por eso me parece que el delicado equilibrio que esto requiere, debemos trabajarlo”. “Creo que hay que tomar medidas para subsanar este problema y creo que, está la posibilidad de que pueda haber un debate un poco más serio, porque el gobernador anterior (Gustavo Bordet) también lo ha intentado en su momento y tal vez no ha podido, producto de situaciones, de contexto, y que ameritaba que se comience a discutir este tema”, evaluó.

En este marco, resaltó que “ninguno de los empleados privados de la provincia va a jubilarse por la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, pero sí están soportando el déficit de la Caja. Esta cuestión que involucra a 65.000 jubilados que hay hoy, y a 120.000 futuros jubilados, es un tema de 1.400.000 entrerrianos que estamos soportando ese déficit”.

En otro orden de temas, consultado por el seguimiento de la realidad de la nueva Obra Social de Entre Ríos (OSER), Dal Molín afirmó que como legisladores “estamos permanentemente en reuniones con los directivos del OSER, y estamos previendo dentro de un tiempito para hacer una reunión con el auditor, porque estamos esperando el cierre de balance, que es el 30 de abril”.

“Somos muy respetuosos de llamar a nuestro auditor cuando cierre el balance y pediremos todos los resultados. Más allá de que el balance lo único que determina son números fríos del resultado final, siendo que muchas veces la cuestión diaria va por otro lado. Nosotros estamos haciendo un seguimiento. Si usted me pregunta a mí si estoy conforme, le digo que no. Hay muchísimas cosas que se están haciendo y otras que van a mejorar. Salud es un tema difícil, es un tema de demanda permanente y muy sensible. Por eso, nosotros le estamos haciendo un seguimiento y estamos conversando con ellos. Ellos nos están explicando las cuestiones que están haciendo, la receta electrónica, los problemas que están teniendo, pero estamos haciendo el seguimiento”, aseveró.

Por otra parte, sobre la realidad de las escuelas de la provincia, el legislador indicó que “en los Departamentos del norte, la Comisión Administradora de Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) –que ha mejorado sus ingresos significativamente a partir de nuevos convenios que ha hecho el gobernador con Nación en términos de pago de energía- está haciendo obras. Hay algunas que faltan, como la escuela ‘Yapeyú’ en San Jaime de la Frontera, que tiene un problema muy grave, estructural, de muy vieja data, y que están hablando de hacer una escuela nueva con valores enormes. Y después hay otras que se están reparando”.

“En mi Departamento Federación, las escuelas están, más o menos, en funcionamiento. Salvando la escuela ‘Álvarez Condarco’, que la repararon, pagaron la reparación, estuvo incluida dentro de los planes de mejora y a fin de año, con las grandes lluvias, se volvió a llover. Son escuelas declaradas de patrimonio histórico, donde la solución es enormemente costosa, porque no hay que tocar la estructura porque es un patrimonio histórico. Entonces, hay algunas cuestiones que sí tenemos problemas y le hacemos seguimiento”, concluyó.