Con talleres, cine y teatro, la UNL despliega su agenda cultural por el 8M

La Universidad Nacional del Litoral puso en marcha la quinta edición del ciclo denominado "Feminismos, Arte y Cultura", una propuesta que se desarrolla en el Foro Cultural de la institución, ubicado en calle 9 de julio 2150, en Santa Fe. El evento, que se extiende durante diversos días del mes de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, busca dar visibilidad, memoria y lucha frente a las desigualdades de género. Mediante una grilla que incluye talleres, conversatorios, producciones audiovisuales y artes escénicas, la universidad promueve la defensa de los derechos conquistados y utiliza el arte como una herramienta de expresión y protesta.

Las actividades se concentran principalmente los días jueves, viernes, sábados y domingos, con horarios de inicio programados a las 17, 17:30, 18, 20 y 21, dependiendo de la propuesta. Una de las instancias iniciales del ciclo se enfoca en la producción creativa a partir del registro social, invitando a utilizar fotografías de la marcha del 8 de marzo como materia prima para procesos formativos. El taller de rotoscopia analógica "Memorias en movimiento", coordinado por Nahir Franco y Sofía Yossen del Colectivo RAMA, trabaja en la construcción de piezas de animación. Mientras que el taller de lectura y escritura "¿Por qué grita esa mujer?", bajo la coordinación de María Belén Sánchez, propone un acercamiento literario y poético vinculado a la militancia feminista, retomando la obra de la escritora Susana Thénon.

La jornada central del programa está prevista para este jueves 12 de marzo a partir de las 17:30 en la sede del Foro Cultural. Entre las actividades destacadas se encuentra el conversatorio "Memorias insurgentes, herederas de la Reforma", que contará con la participación de Claudia Pettinari, María Celia Costa y Susana Stamatti, con la coordinación de Stella Scarciófolo. Este panel se propone recuperar las trayectorias de mujeres intelectuales que fueron protagonistas en la vida universitaria del Litoral durante la primera mitad del siglo XX, analizando su intervención en el ámbito público y académico. En paralelo, se desarrollarán talleres de poesía bordada a cargo de Soledad Rotman y una activación sensorial denominada "Placeres y Cuidados", liderada por Yael Nadia Viera, que propone un recorrido por microdispositivos vinculados al territorio, el cuerpo y los saberes sobre plantas.

A la propuesta artística del ciclo se suma el espacio "Invisibles nunca más", dedicado a la realización de tatuajes libres en homenaje a las Madres, a cargo de Luciana Minen, y la proyección de cortometrajes en la Sala Saer denominada Red en Movimiento, que visibiliza el trabajo de mujeres y disidencias en la animación.

Además, el ciclo especial Mujeres en escena, dentro del programa Viernes de Escénicas, presentará tres obras unipersonales en la Sala Maggi a las 21. La programación teatral incluye "Angurria" de Mercedes Vivacqua el viernes 13, "Última versión" de Indiana Bonfanti el viernes 20, y "Un alma no es chacota" de Marta Defeis el viernes 27.