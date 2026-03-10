La Universal se despide del público paranaense este sábado en el espacio Parientes del Bar

El grupo teatral responsable de la obra La Universal anunció una nueva función para este sábado 14 de marzo a las 21 en las instalaciones de Parientes del Bar, el espacio cultural y gastronómico ubicado en la Feria de Salta y Nogoyá de la ciudad de Paraná. Esta puesta en escena busca ofrecer una de sus últimas presentaciones en la capital entrerriana antes de que el elenco comience una gira que los llevará por diversos escenarios. La propuesta se basa en la historia de tres personajes, Delicia, Berta y Fabiana, quienes se encuentran atravesados por una gran nostalgia que las mantiene suspendidas en el tiempo, bajo la influencia de una fuerza superior que guía sus acciones y sentimientos.

La obra aborda la psicología de estas tres mujeres que parecen ahogarse en una taza de té, metáfora que utiliza la producción para describir el estado de encierro y melancolía que domina la escena. Según la descripción oficial, la trama se desarrolla alrededor de una especie de ser todopoderoso que condiciona la existencia de las protagonistas, generando una atmósfera donde el pasado y los recuerdos tiran de ellas hacia atrás, impidiéndoles avanzar.

Durante la función, habrá cantina de comidas y bebidas.

La modalidad de entrada para esta función será bajo el sistema de contribución a la gorra.

Para gestionar las reservas, el público dispone de dos canales de comunicación telefónica directa, el número 343 5076532 o el 343 5439216.