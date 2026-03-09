Se presenta en Paraná "Cambio y Fuera", el primer libro de Jesuana Aizcorbe

"Cambio y Fuera" se presenta este sábado a las 19, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

El evento, que contará con música en vivo y una charla sobre la escritura y el ejercicio de la memoria, será el sábado 14 de marzo a las 19, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

La obra, editada por La Ventana Ediciones bajo la colección Lengua peluda / Narrativa, relata la historia de Liliana, una ingeniera que fue la primera trabajadora trans de una reconocida institución de ciencia y tecnología en Buenos Aires. El relato sitúa su experiencia en un contexto previo a la Ley de Cupo Laboral Travesti, Transexual y Transgénero en Argentina, destacando su huella como pionera en entornos hostiles.

En palabras de Belén López Peiró, autora del prólogo: “Liliana es pasado, es presente, pero también futuro. Ilumina el camino, seguimos con atención sus pasos”. La presentación se propone como un espacio para conversar sobre la escritura como proceso colectivo y la construcción de la memoria a partir de diversas miradas.

La jornada contará con música en vivo y la posibilidad de dialogar con la autora sobre los ejes temáticos que atraviesan la obra: identidad, ciencia y resistencia.

La autora

Jesuana Aizcorbe (Haedo, 1975) reside en Entre Ríos desde que inició sus estudios en Bioingeniería en Oro Verde. "Cambio y Fuera" es su primer libro, resultado de un proceso que pendula entre su formación técnica y su oficio como narradora.