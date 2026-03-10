Con bandas en vivo y DJ, Casa Encendida prepara un tributo a los Redondos

La agrupación Soga de Caín se presentará este viernes 13 de marzo a partir de las 22 en el espacio cultural Casa Encendida, ubicado en la calle Andrés Pazos 179 de la ciudad de Paraná. El evento es organizado como una jornada de homenaje a la obra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con el propósito de reunir a los seguidores de la banda y recrear el ambiente de las tradicionales misas ricoteras.

La propuesta artística incluye la interpretación de los clásicos del grupo liderado por el Indio Solari y Skay Beilinson, con la intención de mantener vigente el legado de una de las formaciones más influyentes del rock nacional argentino.

La programación de la noche se complementará con la participación de Scaramanzia Tribu y la presencia de Lautaro Rodríguez, quien desempeñará el rol de musicalizador bajo el seudónimo de DJ Garufa. Además de los grupos principales, la organización confirmó que se sumarán diversos artistas invitados a lo largo de la velada para enriquecer las interpretaciones.

Para acompañar el desarrollo de las presentaciones en vivo, el recinto contará con servicio de barra y venta de comida durante toda la noche.

Las entradas anticipadas tienen un costo de $4.000, mientras que en puerta tendrán un valor de $5.000. Para reservas, comunicarse al 343 5300801.