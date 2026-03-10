Inscripciones abiertas al concurso de fotos sobre los derechos de las mujeres y niñas

El equipo del área de Derechos Humanos y Violencia de Género, en conjunto con el área de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Cerrito, anunció el lanzamiento de la tercera edición del concurso fotográfico abierto a todo público. Esta iniciativa se desarrolla en el marco del Día Internacional de la Mujer y toma como eje central el lema propuesto por ONU Mujeres para este año 2026 "Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas". La convocatoria invita a la comunidad a reflejar a través de la imagen la exigencia de igualdad de derechos y la necesidad de justicia para que los mismos se cumplan, ejerzan y disfruten de manera efectiva en todo el mundo, sobre todo en las infancias femeninas.

La propuesta surge como una forma de dar visibilidad a las temáticas planteadas por los organismos internacionales, adaptándolas al espacio y lugar. Al cumplirse la tercera edición de este certamen en la localidad, los organizadores buscan consolidar un espacio de expresión donde los participantes puedan plasmar sus visiones sobre la equidad y el rol de las mujeres y niñas en la sociedad actual.

Al ser un concurso de carácter abierto, no se requiere pertenecer a la localidad, ser un profesional de la fotografía para enviar material o tener una edad mínima.

En cuanto a los plazos establecidos para la recepción de los trabajos, se informó que la fecha límite de presentación será el miércoles 25 de marzo a las 17.

Los interesados en participar pueden acceder a las bases y condiciones del concurso, comunicándose al número telefónico 343 4600051.