Entre Ríos es la provincia que más fondos de Nación recibió en el inicio del 2026

Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que el inicio de 2026 fue complejo para las finanzas provinciales. Durante febrero se registró una caída real interanual de las transferencias nacionales a las provincias y el primer bimestre cerró con retrocesos aún más pronunciados. En ese contexto, el trabajo destaca que Entre Ríos fue la principal destinataria de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) durante los primeros dos meses del año.

De acuerdo al informe, en febrero los Recursos de Origen Nacional (RON) transferidos a las provincias cayeron 4% interanual en términos reales, mientras que la Coparticipación Federal de Impuestos registró un descenso aún mayor, del 5,4% interanual.

El deterioro fue más marcado en la mirada acumulada: el primer bimestre de 2026 cerró con una caída de 5,5% en los RON y de 6,9% en la coparticipación, lo que consolida un inicio de año restrictivo para las cuentas provinciales.

Caídas generalizadas en las provincias

Según el relevamiento del CEPA, en febrero casi todas las jurisdicciones registraron retrocesos reales en los recursos de origen nacional. La única excepción fue Salta, que mostró una leve suba de 0,6% interanual.

Entre las jurisdicciones más afectadas se ubicaron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una caída de 5,7%, además de La Rioja y Santa Cruz, ambas con descensos del 5,3%.

En el caso de la coparticipación federal, el informe indica que todas las provincias registraron caídas reales, reflejando una tendencia generalizada de menor flujo de fondos nacionales hacia las administraciones subnacionales.

La evolución de los recursos propios

En paralelo, el estudio analizó los Recursos de Origen Provincial (ROP) —es decir, la recaudación propia de cada distrito—. El último dato disponible corresponde a enero de 2026 y muestra un incremento interanual real de 11,6%.

Sin embargo, el CEPA advierte que esta mejora responde principalmente a la comparación contra un 2024 particularmente bajo, sobre todo durante su primer cuatrimestre, más que a un crecimiento genuino de la recaudación.

Aun así, el comportamiento fue dispar entre las jurisdicciones: seis provincias registraron caídas reales en sus recursos propios —con La Rioja como la más afectada, con -20% interanual— mientras que once mostraron mejoras. Entre estas últimas se destacaron Chubut (+18,2%), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (+16,5%) y Córdoba (+14,9%).

De todos modos, el informe advierte que en una perspectiva de mediano plazo los recursos provinciales presentan un escenario más restrictivo: entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 registraron una caída real promedio del 7,3% respecto del período enero de 2022–noviembre de 2023.

Entre Ríos, la principal receptora de ATN

En el primer bimestre de 2026, los Adelantos del Tesoro Nacional se distribuyeron de forma concentrada entre pocas provincias.

En ese esquema, Entre Ríos fue la jurisdicción que recibió el mayor volumen de fondos, con más de 12.000 millones de pesos, seguida por Córdoba y La Pampa. El resto de las provincias recibió montos considerablemente menores.

A pesar de esa asistencia, el informe remarca que el peso de los ATN en el financiamiento provincial sigue siendo marginal. Durante 2025, en ninguna provincia estos fondos representaron más del 2% del total de los recursos, considerando tanto las transferencias nacionales —incluida la coparticipación— como los recursos de origen provincial.

El diagnóstico del CEPA concluye que las provincias iniciaron 2026 con menores transferencias nacionales y una recuperación de la recaudación propia que aún luce frágil, lo que configura un escenario fiscal ajustado para las administraciones subnacionales.