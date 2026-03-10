Milei abre el Argentina Week con el objetivo de multiplicar las inversiones extranjeras en el país

Se trata de un evento de 48 horas en New York, que organiza el Gobierno junto al JPMorgan, Bank of America y Citibank para seducir a poderosos CEO’s e inversores globales sobre las posibilidades económicas que ofrece el plan de ajuste.

Javier Milei abre hoy Argentina Week, un evento político sin antecedentes que apunta a multiplicar las inversiones directas en el país. La apuesta del presidente está respaldada por JPMorgan, Bank Of América y el Citibank, tres jugadores clave del sistema financiero internacional.

Argentina Week fue una idea de Alec Oxenford -embajador argentino en Estados Unidos-, quien se apalancó en sus contactos de Wall Street para lograr una adhesión institucional que sorprendió hasta a la administración Trump.

El plan de ajuste económico sufre la ausencia de reservas en el Banco Central, y Luis Caputo -ministro de Economía- ya ha dicho que no piensa colocar bonos en Wall Street para sumar dólares que permitan oxigenar las arcas públicas.

En este contexto, y con la limitación de aumentar la deuda soberana por el pesado comprom¡so que dejó Mauricio Macri con el FMI, a la Casa Rosada no le queda otro camino que seducir a las empresas globales.

La primera jornada de Argentina Week tendrá como escenario el impactante edificio del JPMorgan en Park Avenue. Allí, Milei se encontrará con Jamie Dimon, CEO del JPMorgan y uno de los protagonistas más influyentes en el sistema financiero internacional.

No es habitual que Dimon comparta espacios públicos con el establishment político de Estados Unidos, y menos todavía que sea anfitrión de un mandatario de América Latina.

En plena guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y cuando la bolsas del mundo caen y el petróleo tiene un comportamiento errático, Argentina Week tendrá como orador a Dimon antes del discurso inaugural de Milei.

Un adjetivo de Dimon en su presentación puede causar un efecto dominó que impacte en los mercados globales. El CEO viajaba esta noche al exterior, pero retrasó el periplo porque quería abrir Argentina Week junto al jefe de Estado.

En las últimas veinticuatro horas, Milei ya pronunció en New York dos discursos importantes. Y en las dos ocasiones -Universidad de Yeshiva y Gala Algemeiner Jewish 100-, el presidente ratificó su apoyo a Estados Unidos e Israel contra Irán e insistió en la necesidad de ejercer el poder con la moral histórica de Occidente.

Es muy probable que hoy el Presidente se apoye en estos conceptos para argumentar por qué la Argentina es un escenario seguro para las inversiones internacionales.

“La moral es parte integral de nosotros mismos como civilización. Es lo que nos ordena como tomadores de decisiones y es una voz que nunca hay que desoír, porque nunca está equivocada”, dijo Milei antes de recibir anoche el premio Guerrero de la Verdad.

Desde esta perspectiva, en el contexto de la guerra en Medio Oriente, Milei agregó que “fue exactamente esa voz la que el presidente Donald Trump obedeció ante la prolongada sordera o cobardía del resto de la comunidad internacional”.

Y remató con vehemencia: “Hoy nuestro sentido moral nos dice algo con absoluta claridad: Occidente está en peligro. Debemos luchar para defender nuestro legado, que son nuestras sociedades ordenadas por los principios del respeto a la vida, la libertad y la propiedad, de quienes quieren arrebatárnoslo, de quienes quieren hacer creer que no vale nada o que somos malvados”.

Al mandatario argentino y al CEO de JPMorgan, lo escucharán más de 200 inversores, banqueros y CEO´s de las principales compañías del planeta.

También fueron convocados gobernadores de distintos signos partidarios, y en la primera fila se ubicarán Karina Milei -secretaria General-, Manuel Adorni -jefe de Gabinete-, Pablo Quirno -canciller-, Luis Caputo -ministro de Economía- y Santiago Bausilli -titular del Banco Central-, entre otros funcionarios del gobierno.

El presidente no se quedará en New York hasta que concluyan las 48 horas de Argentina Week. Milei volará hoy hacia Chile para participar de la asunción de José Kast, quien sucederá a Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda.

Cuando finalice la ceremonia de asunción presidencial en Santiago de Chile, Milei regresará a Buenos Aires junto al canciller Quirno y Karina Milei.